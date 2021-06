Villmannskjøring endte i krasj og beslag av pistol

– Det var så villkjøring at vi vurderte det som uforsvarlig å følge etter, forteller politiet.

Øst politidistrikt forteller at de ble varslet av flere vitner om at en bil kjørte i svært høy hastighet på fylkesvei 120 fra Ask mot Kløfta.

– Skiltene som ble meldt inn stemte ikke overens med bilen, så vi vurderte at det var mulig falske skilter. En patrulje kom over bilen og forsøkte å få den til å stanse, men sjåføreren kjørte som en villmann og slapp unna, forteller operasjonsleder Svein Walle til TV 2.

Kort tid etter observerte en annen politipatrulje bilen.

– Da de forsøkte å stanse han, forsøkte føreren å rygge på politiet før han stakk av igjen. Det var så villkjøring at vi vurderte som uforsvarlig å følge etter, forteller operasjonslederen.

Endte i krasj

Walle forteller at patruljen slo av lysene og kjørte vanlig, da de kom over bilen igjen.

– Da hadde han krasjet med en annen bil og stukket fra stedet. Vitner fortalte at han hadde kastet fra seg en revolver under flukten, som vi har kontroll på, forteller operasjonslederen.

Like etter ble føreren, en mann i 20-årene, pågrepet og siktet.

– Mannen er pågrepet og blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort, brudd på våpenloven, oppbevaring av narkotika, bruk av falske kjennetegn og for å ikke stanse for kontroll, skriver politiet på Twitter senere mandag.

Kvinne skadd

20-åringen krasjet i en annen bil hvor føreren ble skadd.

– En kvinne er kjørt til Ahus med lettere skader, sier Walle.

Ifølge politiet er 20-åringen fra Romerike kjent av politiet fra før.

– Vi jobber i etterforskningssporet blant annet med å avhøre vitner, sier operasjonslederen.