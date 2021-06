Høydramatisk da Spania tok seg til kvartfinale

Åttedelsfinalen mellom Spania og Kroatia inneholdt det meste. Et vanvittig selvmål, overtidsdrama, ekstraomganger og åtte mål.

Kroatia-Spania 3-5 (3-3 etter ordinær spilletid)

Spania-keeper Unai Simón rotet det fullstendig til for Spania tidlig i kampen, men spanjolene klarte å slå tilbake. Da det gjensto fem minutter av kampen ledet Spania 3-1 og hadde trolig allerede tankene i kvartfinalen, men Kroatia hadde andre planer.

Først scoret Mislav Orsic, så utlignet Mario Pasalic to minutter på overtid. Dermed måtte Spania, som trodde de hadde avansementet i lommen ut i ekstraomganger.

SCENER: Det tok fullstendig av i kroatenes sving da Mario Pasalic utlignet to minutter på overtid. Foto: Stuart Franklin

I ekstraomgangene var det den utskjeltes tur til å skinne. Álvaro Morata har måtte tåle kraftig kritikk av spanske medier og supportere gjennom hele mesterskapet. I ekstraomgangene viste han seg fra sin beste side da han sendte Spania tilbake i ledelsen. To minutter senere økte Mikel Oyarzabal til 5-3.

I kvartfinalen møter de vinneren av Frankrike og Sveits.

JUBEL: De spanske spillerne etter at Mikel Oyarzabal hadde scoret deres femte mål. Foto: Stuart Franklin

Vanvittig keepertabbe sørget for komisk selvmål

Spania hadde to gedigne sjanser allerede før 20 minutter var spilt. Både Koke og Alvaro Morata klarte på utrolig vis å bomme begge to. To stygge bommer, men ingen av dem kan måle seg med det Spania-keeper Unai Simón gjorde kort tid etterpå.

Keeperen fikk et tilsynelatende enkelt tilbakespill fra Pedri, men klarte utrolig nok ikke å dempe ballen. Ballen spratt forbi ham og inn i det åpne målet. Dermed var det kroatene som mot spillets gang tok ledelsen.

Det var EMs niende selvmål. Det er like mange selvmål det var totalt i mesterskapet i perioden 1960-2016.

SKUFFET: Unai Simón vartet opp med en forferdelig keepertabbe. Foto: Stuart Franklin

Men Spania la seg ikke ned av den grunn. Da det gjensto åtte minutter av omgangen havnet ballen hos Pablo Sarabia, etter at Spania hadde bombardert målet til kroatene. PSG-spilleren var nådeløs da han hamret ballen i mål.

Spania snudde kampen

Ti minutter ut i andreomgang snek César Azpilicueta seg foran Josip Gvardiol og headet Spania i ledelsen. Det første landslagsmålet til den solide Chelsea-spilleren.

Kroatia fikk en kjempesjanse etter 67 minutter, men denne gangen viste Unai Simón seg fra sin beste side. Keeperen vartet opp med en fantastisk redning da Nikola Vlasic forsøkte seg fra kloss hold.

15 minutter før slutt dempet Manchester City-spiller Ferrán Torres spenningen. Kantspilleren lurte Kroatias offside-linje og alene med keeper var han sikker.

Høydramatiske sluttminutter

Men spenningen var ikke over! Fem minutter før slutt viste Luka Modric frem hovmesterblikket, og etter litt klabb og babb, klarte Mislav Orsic å få ballen i mål.

Kroatene var ikke ferdig. To minutter på overtid var utligningen et faktum. Mario Pasalic fikk de kroatiske supporterne til å gå helt av hengslene da han scoret 3-3-målet på overtid.

Kroatia fikk ekstraomgangenes første sjanse da Andrej Kramaric fikk stå helt alene fem meter fra mål og skyte. Unai Simón vartet igjen opp med en nydelig redning og holdt Spania inne i kampen. Så skjedde det et vakkert øyeblikk i København.

Spania utskjelte spiss Álvaro Morata dempet ballen vakkert og hamret den i nettaket. En nydelig scoring av spissen som har måtte tåle kritikk gjennom hele mesterskapet. To minutter senere økte Mikel Oyarzabal til 5-3.

Dermed er Spania klar for kvartfinalen. Der møter de vinneren av den TV 2-sendte kampen mellom Frankrike og Sveits.