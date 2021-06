Berg-og-dal-bane for Spania-helten: – Så keitete og stresset ut

Kroatia 3-5 Spania (etter ekstraomganger)

Se Álvaro Motatas 4-3-scoring og resten av målene øverst!

Spania er videre til kvartfinalen i fotball-EM etter å ha slått Kroatia 5-3 etter ekstraomganger i Parken mandag kveld.

Unai Simóns utrolige keepertabbe sendte kroatene i føringen før Spania slo voldsomt tilbake. Pablo Sarabia, César Azpilicueta og Ferrán Torres snudde kampen for Luis Enriques menn. Innbytter Mislav Orsić tente et håp for de rutete før Marko Pasalić sørget for ekstraomganger med 3-3-scoringen på overtid.

I ekstraomgangene ble Spania for sterke mot Luka Modrić og co. Mål fra Álvaro Morata og Mikel Oyarzabal sikret kvartfinaleplass.

TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes har satt sin spillerbørs etter at spanjolene avanserte til kvartfinalen.

Er du enig med vår fotballkommentator? Sett dine egne karakterer under!