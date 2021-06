Eier av absurd Flintstone-hus får beholde dinosaurene i hagen

I Hillisborough, like utenfor San Fransico i USA, har byen akkurat avsluttet en årelang konflikt med Florence Fang.

Fang er en pensjonert mediemogul, og har bygget seg drømmehuset i byen.

Huset har et noe spesielt tema – Flintstone, Familien Flint på norsk.

Hele huset er utformet som huler, og i hagen står det store dinosaur-figurer og andre gjenstander fra den berømte serien fra 1960-tallet.

Nå er den årelange konflikten avklart, melder USA today.

– Må søke

Kjernen i konflikten har vært at Feng ikke har søkt om å gjøre alle endringene hun har gjort med huset sitt. Huset er forøvrig verdt et titalls millioner norske kroner.

ENGASJERT: Florence Fang, eier av huset, har i flere år snakket høyt i media om konflikten hun har med hjembyen. Foto: Eric Risberg / AP / NTB

Ledelsen i byen har reagert sterkt på hvordan huset og eiendommen til Fang ser ut, og har tidligere omtalt den som «et svært synlig øyesår», som forstyrrer offentligheten.

– Byen vår er stolte av å være landlig. Regler er på plass slik at naboer ikke skal måtte se på din versjon av det som er fint, og slik at du ikke skal se på hva naboene liker, sa Mark Hudak, advokat for Hillsborough ved et tidligere rettsmøte.

Byen har hatt en svært streng linje når det kommer til hva beboerne har fått gjøre med sine eiendommer.

KJØKKEN: Kjøkkenet i huset er av det unike slaget. Foto: Justin Sullivan / AFP / NTB

Nå har partene altså likevel blitt enige.

Får erstatning

De er blitt enige om at huset kan stå som det er.

Fang har gått med på å søke ved fremtidige endringer på eiendommen sin, mens Hillsborough skal vurdere reglene sine for bygging på privat eiendom.

I tillegg vil byen betale Fang 125.000 dollar i erstatning, og hun dropper derfor søksmålet hun har hatt gående mot byen.

Saken har vært oppe i flere rettsmøter, men er altså nå avklart med et forlik.