Tore Petterson innlagt på sykehus: – Ubehandlet kan man visst bli blind

God kveld Norge snakker med den folkekjære komikeren få timer etter at han har våknet fra narkosen.

– Netthinnen min løsnet. Det kan være skummelt om det ikke opereres fort.

Han beskriver operasjonen som vellykket, men forklarer at netthinneløsningen kommer som følge av en tidligere operasjon.

– Kan bli blind

Petterson sier at det er stor fare for netthinneløsning etter operasjoner for grå stær. Han hadde en slik operasjonen i årsskiftet 2019/2020.

– Jeg har vært veldig påpasselig og redd for at det skal skje. Ubehandlet kan man visst bli blind på det øyet, i hvert fall bli veldig svaksynt.

Han ble operert mandag morgen og våknet fra narkosen i halv to-tiden. Han forteller at han er lykkelig over at formen er stigende.

– De er så utrolig dyktige på Ullevål! Jeg har aldri vært i narkose, og det første jeg ville da jeg våknet var grilling og hvitvin. Vil si det er et godt tegn!

Gleder seg til trøst

I skrivende stund er Petterson fortsatt på sykehuset, men snart får han besøk. Kjæresten Joakim Tjøstheim (28) er nemlig på vei.

– Nå venter jeg på Joakim som skal trøste meg, og være god kjæreste etter jobb.

Han gleder seg til å komme hjem, men må bli på sykehuset en natt til for observasjon.