– Norske kunder blir rett og slett lurt

– Dette er en kjent problemstilling for oss, og vi har mottatt flere klager fra forbrukere som føler seg lurt, sier Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet.

Søker du for eksempel på Danmark-baserte «CoolSnow» på Facebook, dukker trolig en nettbutikk, samt gruppen «coolsnow.no lurer norske kunder» opp. Gruppen har i skrivende stund over 200 medlemmer.

– Norske kunder som kjøper varer fra CoolSnow blir rett og slett lurt, sier gruppemedlem Martin Eike, som i fjor bestilte et Stand Up Paddleboard fra den danske nettbutikken.

Eike betalte cirka 2850 norske kroner for varen han bestilte, og mottok ekstra gebyr (importkostnader, red.anm.) på 1114 kroner da han mottok varen. Han prøvde ved flere anledninger å kansellere bestillingen, men havnet da i en tidkrevende megling med kundeservice.

– Etter at jeg hadde snakket med dem både på telefon og e-post kom vi frem til at jeg skulle få en gratis redningsvest som kompensasjon, men da denne ble levert, ble jeg møtt med importkostnader på 850 kroner, forteller Eike.

CoolSnow ønsker ikke kommentere kritikken TV 2 hjelper deg har konfrontert dem med.

Ulovlig markedsføring

Dersom du lager en nettbutikk som gir uttrykk for å være norsk, gjennom for eksempel å ha et .no-domene som kommuniserer med norsk språk, så er du pliktet å følge norsk markedsføringslov.

– Nettbutikker som retter sin markedsføring mot norske forbrukere må følge markedsføringsloven og angrerettloven, sier Dietzel.

Nina Elise Dietzel, Forbrukertilsynet. Foto: DAG JENSSEN/Forbrukertilsynet

Ved å sikte seg inn mot det norske markedet, er en altså nødt til å operere med norske markedsregler. Det vil blant annet innebære at selger må opplyse om eventuelle importavgifter som dukker opp ved bestilling til norsk adresse.

– Hvis de først retter sin markedsføring mot norske forbrukere, må de følge samtlige forpliktelser i lovverket, forklarer Dietzel, og henviser til markedsføringsloven.

Blant faktorene som avgjør hvorvidt en nettbutikk retter seg mot norske forbrukere, er Dietzel tydelig på tre av dem.

– Flere forhold kan spille inn, eksempelvis om nettbutikken opererer med et «.no»-domene, har norsk språk, eller tar imot betaling i norske kroner, forklarer hun.

Kan unngås

Utenlandske nettbutikker kan registrere seg i VOEC-registeret. Registeret var nytt i april i fjor, og åpner for at nettbutikker kan kreve merverdiavgift ved salg til norske kunder. Kjøper du varer fra en butikk som ikke er VOEC-registrert, så må du i de aller fleste tilfeller betale importkostnadene når du mottar varene.

Lurer du på om en nettbutikk er oppført i VOEC-registeret? Sjekk her!

Blant de VOEC-registrerte bedriftene finner du ikke CoolSnow. Selv etter at Forbrukertilsynet har gitt dem flere skriftlige advarsler, nekter nettbutikkens representanter å tilpasse seg norsk lov. CoolSnow mener selv at de retter opp for manglene ved å informere om at ekstra importkostnader kan forekomme, under nettbutikkens vilkår og betingelser.

– Å opplyse om dette i avtalevilkårene retter ikke opp for den mangelfulle markedsføringen, sier Dietzel.

Ragnar Wiik, Forbruker Europa. Foto: DAG JENSSEN/Forbrukertilsynet

Ragnar Wiik i Forbruker Europa har noen tips til deg som vurderer netthandel, men som ikke er sikker på hvordan man skal få vite om nettbutikken du vil handle fra er norsk.

– Sjekk alltid hvor selger holder til! Klikk deg inn på «Vilkår», der fremkommer det ofte tidlig i teksten hvor selger holder til. Det tar kort tid å sjekke og er alltid verdt tiden, sier Wiik.

Å importere varer fra nettbutikker som ikke er med i VOEC-registeret vil kunne gi deg tre forskjellige gebyrer: Toll, som betales avhengig av hvilken type vare du importerer, merverdiavgift, som uansett skal betales, og fortollingsgebyr, som er fraktansvarlig sin egen avgift.

– Sjekk også om vilkårene sier noe om avgifter knyttet til import, som for eksempel toll og merverdiavgift, sier Wiik.

Hvis du vil finne ut hvor mye du må betale for en vare du kjøper fra utlandet, kan du gjøre dette på Tolletatens egen importkalkulator.