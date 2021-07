Nå skal Victoria (36) pusse opp sitt ellevte hjem: – Det finnes større utfordringer i livet

– Når jeg stikker hendene ned i jorden, kjenner jeg at jeg lever, sier Victoria og ser rundt på de vakre omgivelsene.

Hagen rundt rekkehuset i Ullevål hageby i Oslo er snart på sitt mest frodige.

Fargerike og velduftende sommerplanter har tatt over for vår- og fruktblomster. Kjøkkenhagen produserer hver dag noe godt til familiens matbord. De mange og lange timene med jobb har betalt seg, og gir Victoria en ekstra glede.

For å kunne jobbe hardt og fysisk har ikke alltid vært en selvfølge.

TERAPI: Det beste Victoria Dam vet er å tilbringe tid i hagen. Da kjenner hun at hun lever. Foto: Camilla Blok

Sjokkbeskjed

Høsten 2016, etter nesten ett år med usikkerhet, undersøkelser, tester og nye undersøkelser, ble det oppdaget at hun, til tross for sin unge alder, hadde langt fremskreden brystkreft. Hun og mannen Robert var blitt tvillingforeldre bare tre år tidligere. Det var et sjokk – også for legene.

Den påfølgende operasjonen og de mange rundene med cellegift herjet hardt med henne. Da hun var på sitt dårligste klarte hun ikke å gå.

Der mange ville forstått om livet ble satt på pause en stund, skaffet Victoria og Robert seg isteden et ordentlig oppussingsobjekt – ved siden av to fulle jobber.

– Jeg måtte jo tilbake til livet fort for barna våre, Edith og Signe, og for Robert, sier Victoria tankefullt.

TID MED BARNA. Da Victoria ble syk ville hun hun fortest mulig tilbake for tvillingene Signe og Ediths (8) del. Interessen for hage og hus motiverte henne til å komme i aktivitet fort igjen. Foto: Camilla Blok

– Det å komme i gang igjen gjennom det jeg elsker ble ekstra viktig for meg. Jeg elsker interiør og jeg elsker hage, så da et hus i hagebyen dukket opp, var det ekstra gøy, forteller Victoria.

Se reportasjen fra Victorias vakre hjem og hage under:

Totalrenoverte eiendommen

Huset krevde totalrenovering. Vegger måtte flyttes, trapper måtte pusses, nye bad og nytt kjøkken. Og så var det hagen som ikke hadde fått mye kjærlighet på en stund.

– Hagen var en svær jobb. Det var masse leire, stein og glassbiter. Det viktigste vi gjorde var å forbedre jordkvaliteten før vi planla hagen, forteller Victoria.

På tre år har de rukket å få en hage som ser ut som den har vært der i årevis, med ulike soner for avslapning, dyrking, blomster og med små stier som binder sonene sammen.

INSPIRERER. Victoria Dam formidler interiør- og hageinteressen under profilen @hagebyen på Instagram. På ett år har følgerskaren vokst rakst. Foto: Camilla Blok

Populær inspirator

For ett års tid siden tok Victoria interessen ut i sosiale medier og lot følgere ta del i hage- og interiørlidenskapen gjennom Instagram-kontoen @hagebyen.

Det ble fort en liten suksess og snart runder hun 32.000 følgere, som vil få med seg inspirerende bilder eller oppskrifter med egenproduserte grønnsaker og frukt.

– Det har vært morsomt å se hvor mange som har vært interessert, sier Victoria.

– En terapi for meg

– Det med hage har blitt så utrolig viktig for meg etter kreften. Å være der ute med jentene og sette fokus på det som er i nuet, bare sitte ute i hagen - hvilken glede det er! Eller å jobbe i timevis på kne, bruke kroppen og bli sliten, sier hun og fortsetter:

– Alt det jeg ikke kunne, da jeg var syk. Jeg setter så enormt stor pris på det som jeg før tok for gitt. Det har blitt en slags terapi for meg.

Og nå har Victoria og Robert sikret seg terapi for lang tid fremover. For noen måneder siden dukket nemlig et nytt drømmeprosjekt opp i samme område.

– Det var bare helt perfekt! Et mindre hus, men med en enda større hage, stråler Victoria.

- VIKTIG MED EN GOD PLAN: For egne prosjekter lager Victoria en plan i hodet, men etter at hun har blitt spurt om å hjelpe andre, må hun visualisere planene. Det gjør hun ved å samle utklipp i moodboards, og gjennom hageplaner håndmalt med akvarell. Foto: @hagebyen

For det svenske paret blir dette det ellevte hjemmet de pusser opp. Siden de ble sammen for 15 år siden, har de pusset opp til sammen ti hjem. Først i Sverige, så i Norge, hvor de har bodd nå i ti år. Hittil har fem av de ti prosjektene vært totaloppussingsprosjekter, slik som dette nye huset.

Og selv om begge har full jobb ved siden av, så gleder de seg til å ta fått på enda en svær jobb.

– Vi elsker å holde på med sånne prosjekter sammen. Det er da vi har det aller best. Jeg vet ikke hvordan det blir den dagen vi ikke har noe å holde på med, ler Victoria.

– Dessuten, når man har vært gjennom alvorlig sykdom, så er det ikke så mange ting som føles uoverkommelig. Det finnes større utfordringer, avslutter hun.