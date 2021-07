Slik skal kjendisene feriere i sommer: – Snille folk har invitert oss hjem til seg

Årets sommerferie er i gang og vi har tatt en prat med fem av profilene i God morgen Norge for å høre hvordan de skal tilbringe de neste ukene.

Mens enkelte skal til nord, skal andre til sør. Felles for dem alle er at alle skal tilbringe årets ferie hjemme i Norge i år også.

Spurte følgerne om tips

Vår Staude sine ferieplaner i år er å dra til Lofoten.

Storesøster Malin (24) er hjemme fra København for sommeren og blir derfor med. Det samme blir sønnen Kasper (14), samboeren hennes Knut og hunden deres Naja. Hennes nest eldste barn, Anniken (22), må bli hjemme på grunn av sommerjobb og juss-eksamen.

– Vi skal ha base i Ballstad og Kabelvåg og gå på alle de fjelltopper vi kan klemme inn på ni dager! I tillegg skal vi fiske, surfe, bade, padle og kose oss. Det er veldig bra det er midnattssol, så vi slipper å sove, sier hun og fortsetter:

FAMILIEN: Vår Staude sammen med barna Kasper, Malin, Anniken og hunden Naja. Foto: Privat

– Da jeg var liten besøkte jeg søsteren min i Harstad og der lekte barna «boksen går» i gatene klokka to om natten, det gjorde veldig inntrykk på en liten tass fra sør. Vi satser på å kopiere det i sommer.

Før sommeren spurte Vår følgerne hennes på Instagram om tips til hva de kunne gjøre i Lofoten, og siden har forslagene rent inn.

– Jeg har fått så mye! Snille folk har til og med invitert oss hjem til seg, det er helt utrolig stas! Nå har vi en lang smørbrødliste å velge fra og vi er i god gang med å se på kartet. Vi var i nydelige Steigen i fjor og hadde det helt fantastisk, så nå håper vi at Lofoten er like magisk.

Programlederen har mye å se fram til denne sommeren. I tillegg til de mange fjelltoppene hun skal bestige, satser hun på å bli supersterk i løpet av de neste ukene.

– Datteren min Malin, som studerer økonomi i København, er i ferd med å bli personlig trener og inspirerer stort. Her er det bare å legge seg i selen – om jeg orker. Haha!

I tillegg venter familien et nytt familiemedlem i slutten av juli – en åtte uker gammel kleiner munsterlender-tispe som de gleder seg stort til å ta i mot.

– Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvilken som blir vår, så dette er i tillegg veldig spennende. Nå går navnediskusjonen høyt. Vi har så mange meninger og ingen er like. Kanskje ender opp med å spørre GMN-seerne om å ta valget for oss? Eller kanskje skal vi kalle valpen opp etter en fin opplevelse i Lofoten?

Har barna i fokus

I år som i fjor og året før, legges sommerferien til Peter Moi Bubresko til Vestfold. Nærmere bestemt Sandefjord, hvor han ferierte mye som barn.

– Jeg ferierer med familien, men vi er sosiale og har alltid mye besøk på hytta vi har leid på tredje året. Svigerforeldre, nevøer, venner og venners barn dukker opp i løpet av sommeren.

For Peter handler ferie om å om gire ned.

– Jeg håper at jeg raskt kommer inn i en tilværelse hvor man klarer å gjøre minst mulig. Bade, lese og spise god mat. Jeg har som regel en intensjon om å trene også, men det blir det ofte dårlig med, gitt, sier han og fortsetter:

ELSKER NORSK SOMMER: For tredje året på rad skal Peter Moi Bubresko tilbringe de neste ukene på en hytte i Sandefjord. Foto: Privat

– Jeg føler veldig på at jeg har ansvaret for å gi barna mine en god sommer med fine opplevelser. Det tenker jeg mye på. Det er veldig fint å kunne være 100 prosent tilstede sammen med tvillingene, også er det deilig å ha litt kveld uten dem også.

Hans beste sommerminner er fra de perlene han stort sett ferierte til som barn.

– Sandefjord, Åsgårdstrand og Montenegro. Når jeg var i Montenegro som liten bodde vi alltid i min farmors flotte hus rett ved havet. Hun var en festlig og fargerik person og jeg skjønte først som ung voksen hvor heldig jeg var som kunne bo privat i syden og ikke på hotell.

Og det er særlig én ting han aldri kan reise uten hver eneste sommer.

– Pappas beige bøttehatt fra 70-tallet er alltid med meg på ferie. Nå er jo bøttehatter trendy igjen og ingen er som de fra 70-tallet!

Logger av sosiale medier

Desta Marie Beeder ser mest fram til å være masse med familie og venner, dra ut spontant en finværskveld og skravle ut i de små timer.

– I år skal jeg en liten tur til Østlandet, før sommerens store eventyr, Senja venter. Jeg har ikke vært der før, men hvis bildene ikke lyver, så blir det nok en helt fantastisk opplevelse, sier hun og fortsetter:

NORGESFERIE: I år skal Desta Marie Beeder tilbringe sommeren hjemme i Norge. - nærmere bestemt Østlandet og Senja. Her fra fjorårets sommerferie. Foto: Privat

– Jeg og min mann drar med et vennepar og en felles venn. Venninnen min, Anna, er en fantastisk organisator, så hun har full kontroll mens jeg skal følge etter så godt jeg kan.

Sommerferien er den eneste tiden av året hun klarer å legge vekk mobilen. Derfor er solkrem og bøker det viktigste på hennes pakkeliste. Hun elsker nemlig å koble av med en god bok.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Det må nok være somrene i Balestrand, kanskje Norges fineste sted. Og nå som jeg ikke har vært i utlandet på en stund, tenker jeg selvfølgelig også tilbake på ferieturen til Italia i 2019, med pasta, iskald hvitvin og godt selskap.

Unngår å lage maten selv

For Wenche Andersen går årets ferie til Sørlandet og på hytta på fjellet i Telemark. Tiden skal hun tilbringe med familie og nye og gamle venner.

– Jeg gleder meg mest til mange late morgener, bading til alle døgnets tider, fjellturer, varme og sene sommerkvelder med den gode prat og god mat.

PÅ FJELLET OG LANGS SJØEN: Wenche Andersen skal både være på Sørlandet og på fjellet i sommer. Uansett hvor hun skal, står bading og turer i fokus. Foto: Privat

Hun forteller at hun har mange gode sommerminner, og at hun er klar for å lage nye også denne sommeren.

I mellomtiden er hun klar på hva hun ikke kan reise uten.

– Mange bøker, gode fjellsko og en god ryggsekk. Også sommerkjole og sommersko til gode middager tilberedt av andre enn meg. Og ikke minst friheten til å nyte det gode liv!

Hater å ligge i ro

Også Espen Fiveland skal tilbringe denne sommeren hjemme i Norge.

– Først blir det noen late dager ved sjøen på Sørlandet, før vi legger turen til Vestlandet på hytte med familie og besteforeldre, som har masse tapt tid å ta igjen etter koronaen. Det blir koselig. Vi skal nyte Norge, og så skal vi lade opp, sånn at vi kan ta en skikkelig utenlandstur i høst når pandemien forhåpentligvis har ebbet ut.

– Hvem skal du feriere med?

– En tenåring, en femåring og en liten en på halvannet år. Til sammen fire jenter med futt og kraft, som alle har like sterke meninger. Enn så lenge er alt tipp topp, men jeg har et lite budsjett som kan brukes til å betale seg ut av diverse situasjoner. Sånn er det å være i mindretall, sier han lattermildt.

SPORTY FERIE: Espen Fiveland elsker å være i aktivitet på sommeren, og får med seg sine fire jenter på de aller fleste aktiviteter han finner på. Foto: Privat

Det han gleder seg aller mest til denne sommeren er å lese. Men om det blir tid til å legge seg i solstolen å lese en bok som en småbarnspappa – det tviler han sterkt på.

– Neppe. Men noen sider på kvelden med et glass kjølig hvitvin, det er jo selve sommerdrømmen, det.

Ifølge hans tre eldre søsken er deres beste sommerminne fra da Espen var to år gammel og storfamilien var på ferie i England.

– Vi møtte en masse kjente fotballspillere på Leeds, som var et storlag på den tiden. Jeg satt på fanget til en av de største stjernene og det var visstnok helt fantastisk. Dette har jeg i alle fall fått høre burde være mitt beste minne. Dessverre husker jeg ingenting, og ingen tok bilde. Jeg ble til slutt Arsenal-fan, så det gjorde vel ikke så stort inntrykk.

Og både fotballdrakta og fotballskoene blir erstattet med joggesko, stisykkel og windsurfebrett når Espen skal pakke bilen og dra av gårde på årets sommerferie.

– Jeg må trene og være i aktivitet. Windsurfing gjør jeg mest i utlandet. I år blir det sykling. Det kjedeligste jeg kan tenke meg er å ligge på stranda å sole meg, avslutter han.