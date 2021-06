Dette får Hjulmand til å rase: – Det er direkte usant

Etter at Christian Eriksen kollapset i Parken i Danmarks åpningskamp mot Finland, ble kampen midlertidig suspendert.

Da fikk danskene, ifølge det danske fotballforbundet DBU, to muligheter: enten spille kampen ferdig samme kveld eller spille de siste 50 minuttene dagen etter med kampstart klokken 12.00.

Til slutt ble oppgjøret startet opp igjen drøye halvannen time etter at Eriksens hjertestans, da danskene mente det var den beste løsningen. Danmark tapte til slutt 0-1.

Mediedirektør i UEFA, dansken Frits Ahlstrøm, som også tidligere var pressesjef i DBU, har senere sagt at Danmark også fikk muligheten om å spille kampen ferdig på kvelden dagen etterpå. Dette mener Hjulmand er løgn.

– Normalt ville jeg ikke kommentert på det, men jeg kan ikke akseptere usannheter. Min og spillernes grense går når usannheter blir tatt opp. Det betyr mye for meg og mine spillere at vi forteller sannheten om forløpet, sier Hjulmand til Ekstra Bladet, gjengitt av dansk TV2, mandag.

– Ikke hørt fra UEFA

Videre sier Hjulmand at Ahlstrøm ikke var tilstede på krisemøtet i Parken, som besto av det danske og finske laget, dommerteamet ledet av Anthony Taylor og representanter fra UEFA.

– Vi har simpelthen ikke hørt fra UEFA. Jeg kommenterer kun på det her fordi det er en direkte usann påstand. Løgn kan ikke florere over for spillerne og meg, sier 59-åringen og sender et stikk til Danmarks tidligere pressesjef:

– Nå er det klart for alle hvordan det var, også for Frits.

Siden tapet mot Finland har de røde og hvite imponert i EM. Etter et hederlig tap mot Belgia, slo danskene Russland 4-1 i Parken før de overkjørte Wales i åttedelsfinalen med en 4-0-triumf.

Nå venter Tsjekkia i kvartfinalen av mesterskapet. Den kampen ser du på TV 2 lørdag 3. juli klokken 18.00.