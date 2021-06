Kraftig brann og eksplosjon i London – 100 brannmenn kjempet mot flammene

Det brant kraftig på stasjonen Elephant and Castle sør i London i England.

En video fra stedet delt på sosiale medier viste en stor eksplosjon. Brannen førte også til omfattende røykutvikling.

15 brannbiler og rundt 100 brannmenn jobbet for å få kontroll på stedet, skrev brannvesenet i London i en uttalelse.

– Det er omfattende veisperringer på stedet, og vi oppfordrer folk til å holde seg unna området og til å holde vinduer og dører lukket mens brannvesenet jobber for å få kontroll på brannen, sa vaktkommandør James Ryan.

Cirka klokken 16.30 kunne brannvesenet melde om kontroll.

EKSPLOSJONEN: Folk kastet seg unna da det eksploderte på stasjonen. Foto: Social Media / Reuters

Omfattende brann

Både stasjonen og flere nærliggende bygninger ble evakuert.

Ifølge Sky News brant det i et stort område på undergrunnsstasjonen, blant annet i tre butikker, seks biler og en telefonboks.

Ifølge politiet i Southwark er det ingenting som tyder på at hendelsen er terrorrelatert. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent og politiet har startet opp en etterforskning.

Brannvesenet opplyste at en mann fikk behandling på stedet av helsepersonell.

RØYKUTVIKLING: Tykk, svart røyk var synlig over et stort område i London. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Hørte eksplosjonen

Sara Scarpa (25) bor i en leilighet like ved stasjonen.

– Vi åpnet vinduet i noen sekunder, og da kunne vi høre at folk ropte, og vi merket en veldig sterk lukt, fortalte hun til Sky News kort tid etter eksplosjonen.

– Røyken var i ferd med å gi seg litt. Så hørte vi eksplosjonen og så startet det igjen, sa Scarpa.

De første meldingene om brannen kom mandag klokken 13.43. Southwark Council omtalte hendelsen som «alvorlig».

Elephant and Castle er et kollektivknutepunkt sørøst for Waterloo. Brannen rammer både tog og t-banetrafikken i London.