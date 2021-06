Mann fikk 1,77 millioner av kommunen ved en feil – investerte alt i aksjer

Da Asker kommune oppdaget feilen, hadde aksjene sunket så mye at mannen ikke kunne betale tilbake. Påtalemyndigheten har bedt om fengselsstraff, men mannen er frifunnet.

Den merkelige feilen oppstod i oktober i fjor.

Asker kommune skulle betale 1.771.806 kroner til Selvaag Bolig AS som en tilbakebetaling av for mye innbetalte kommunale avgifter.

Imidlertid endte pengene feilaktig hos en mann med et kontonummer som lå inne i kommunens systemer.

Tips fra kolleger

To måneder senere, i midten av desember, ble feilen oppdaget ved at Selvaag etterlyste tilbakebetalingen.

Asker kommune tok kontakt med mannen, som forstod at han ble nødt til å betale tilbake beløpet. Dessverre hadde han for lengst investert nesten alle pengene – 1.750.000 – i aksjer som siden hadde stupt.

Kommunen anmeldte saken til politiet, som avhørte Asker-mann.

Han har hele tiden forklart at han trodde pengene var et startlån til kjøp av bolig, noe han hadde søkt om i oktober. Kolleger hadde anbefalt ham å investere beløpet i aksjer for å oppnå avkastning frem til boligkjøpet var i boks.

Politiet trodde ikke på mannen, og i forrige uke havnet saken i retten. Der ba politiadvokat Hanna Nestvold Kanestrøm om ett år og tre måneders fengsel for grovt underslag.

Frifunnet av retten

På grunn av flere omstendigheter i saken, blant annet at mannen ikke har gått på skole i Norge, mener retten det er sannsynlig at han begrensede kunnskaper om hvordan låneavtaler inngås.

Derfor mener dommerne heller ikke at det kan bevises at bussjåføren handlet med hensikt om å underslå penger da han investerte beløpet i aksjer. Mannen ble frifunnet.

Mannen er likevel dømt til å betale tilbake hele beløpet innen to uker, noe han ikke har bestridt at han plikter å gjøre.

TV 2 er ikke kjent med mannens økonomiske situasjon i dag, men Asker kommune opplyste i januar at han hadde tapt 1.213.692 kroner.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer, advokat Peder Morset.