Barn leika med rottegift i barnehagen

No legger skadedyrfirmaet seg flate. – Dette skal ikkje skje.

5. mai i år fekk fleire barn i Toftøy barnehage i Øygarden kontakt med rottegift då dei leika i ein skog ved barnehagen. Rottegifta kom frå ei åtestasjon frå firmaet Rentokil.

Ved hjelp av ein pinne lirka dei rottegift ut frå kassa.

No får barnehagen og skadedyrfirmaet kraftig kritikk i ein tilsynsrapport utført av Miljørettet helsevern i Bergen kommune. TV 2 har fått innsyn i den aktuelle rapporten.

Det var BA som først omtalte saka.

Trudde det var kitt

– Barna trudde det var modellkitt, og dei hadde gifta i hendene og leika med det, seier dagleg leiar i Toftøy barnehage, Olaug Rong, til TV 2.

Dei tilsette oppdaga kjapt kva som hadde skjedd, og fekk vaska og skifta klede på barna før foreldra blei informert. Barna enda opp på legevakta, men hadde ingen skader.

MÅTTE TIL LEGEVAKTA: Tre-fire barn ved Toftøy barnehage i Øygarden måtte til legevakta for ein sjekk etter hendinga. Foto: Toftøy barnehage

– Det er vi veldig takknemlige for, seier Rong.

Både barnehagen og Rentokil har retta opp i avvik og rutiner etter hendinga. I tilsynsrapporten står det at skadedyrfirmaet brote FHI sine retningslinjer.

– Reglane er klare og tydelege, men i dette tilfellet blei dei ikkje fulgt, seier leiar for Helsevernenheten i Bergen kommune, Tore-André Gram-Knutsen, til TV 2.

Ifølgje FHI er det ikkje lov å ha åte tilgjengeleg for barn.

Berre ved få tilfelle har kommunen oppdaga rottegift på uteområder til barnehagar tidlegare.

– Veldig dumt

– Dette er svært uheldig. Det har skjedd ein systemsvikt hos oss, og dette er vår feil, seier teknisk sjef ved Rentokil, Arne Nese.

Gjennom sine 30 år som teknisk sjef i Rentokil har Nese aldri opplevd noko liknande.

– Det er veldig dumt når slike ting skjer, og eg er glad for at ingen barn kom til skade.

GIFTFRIE BOKSAR: Dei einaste boksane som er igjen er utan gift. Foto: Bergen kommune

Skadedyrfirmaet har avtalar med 65 barnehagar over heile landet. No har dei fjerna åtestasjonar frå samtlege barnehagar, også frå loft og andre stader det eigentleg er umogleg for barn å komme til på.

– På den måten har vi eliminert sjansen for at det utenkelege skal skje igjen.

I staden for har dei tatt i bruk alternative løysingar, som rottefeller. Kasser som står igjen inneheld ikkje gift, og blir brukt til giftfri kontroll.

Beklager

Olaug Rong er letta over at ingen kom til skade etter hendinga, og er tydeleg på at dette aldri skal skje igjen.

– Dette skulle ikkje skjedd frå verken vår eller Rentokil si side.

Ho er lei seg for det som skjedde.

– Det har vore ei stor påkjenning for foreldra og oss. Eg vil beklage det som har skjedd, og vi tar vårt fulle ansvar. Det viktigaste for oss er at barna er trygge, seier Rong.