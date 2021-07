Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Takk for mange gode og lærerike kommentarer fra deg! Jeg kjøpte en såkalt « schratch removal cloth » (Ripe-fjerner klut) som etter sigende skulle fjerne riper o.l. på bilen.

Dette fungerte overhodet ikke. En beskjeden stripe i lakken lot seg ikke fjerne. I stedet etterlot middelet en skjoldet flekk i lakken. Denne flekken lar seg dessverre ikke polere bort. Så nå har jeg både stripe og flekk!

Har du noe erfaring med slike vidundermidler?

Benny svarer:

Heisann! Aldri noe moro med ripe i lakken – og jeg forstår godt at du vil ha denne bort.

Jeg må innrømme at jeg ikke er veldig overrasket over resultatet du fikk med det nyinnkjøpte vidundermidlet. Den største overraskelsen ligger i at du fikk ytterligere et problem i form av skjolder i lakken – i tillegg til ripa du allerede hadde.

Du spør om jeg har noen erfaring med slike produkter. Det har jeg forsåvidt. På den måten at jeg har hatt gleden, eller kanskje rettere sagt frustrasjonen, av å teste ut en del av disse ulike ripefjernerne som finnes på markedet. sammen med TV 2 Hjelper deg.

Første gang for rundt ti år siden og en ny test i fjor, sammen med Arnulf «Høgger`n» Paulsen, fra Vazelina Bilopphøggers. Se det klippet i bunnen av denne artikkelen – så får du ved selvsyn se hvor dårlige disse «vidunderkurene» er.

Erfaringen er vel kort og godt at disse produktene lover langt mer enn hva de kan holde. Det gjorde de for ti år siden – og det gjorde de i fjor. I mine øyne er det bare søppel og bortkastede penger. Rett og slett.

En ripe i billakken er en mekanisk skade forårsaket av en spiss gjenstand. At man skal kunne tørke bort dette med en klut, eller bruke en penn til å fjerne ripen er nok i overkant optimistisk. Slik du selv har erfart. I mine øyne s er jo reklamen for disse ulike produktene suspekt i seg selv. Man står der med en bil med skader og riper gjennom lakken, grunningen og inn på selve stålet i karosseriet.

Man skal ikke ha mye erfaring med lakk og karosseri for å forstå at slike ting reparerer man ikke på en fullverdig måte med en klut, en universal-penn eller noe annet lurium. I slike tilfeller må det lakk til. Om ripen ikke er fult så dyp kan den som regel fjernes ved sliping og polering.

Om jeg skal gi deg noe råd, blir det å dra til et seriøst bilpleiefirma for å få dem til å vurdere skaden din. Går ikke ripen gjennom lakken, er muligheten god for at denne kan fikses. Men da av fagfolk som vet hva de gjør, med riktig utstyr og riktige midler. Det er absolutt verdt et forsøk. Jeg vil også tro at de relativt enkelt klarer å få bort skjoldene du fikk. Er ripen dyp, er det nok en liten lakkjobb som må til. Her finnes det også spesialister som driver med denne typen små-reparasjoner av lakk, slik at man ikke behøver å lakkere om hele døra, skjermen eller pansret.

Du skal nok uansett klare å bli kvitt ripen din på en god måte, men kanskje ikke fullt så enkelt, raskt og billig som du først trodde eller håpet på.

Ønsker deg lykke til og en fin sommer – helt uten riper av noe slag!

Video: Se vår test av ripefjernere her