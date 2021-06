Messi kan bli klubbløs om få timer: – De er ikke så nære enighet som folk tror

For tiden er Lionel Messi opptatt med spill i Copa America, hvor han var delaktig med to mål da Argentina sikret gruppeseier. For selv om Messi ønsker endelig å vinne et trofé med hjemlandet, må han ha tankene sine et annet sted også.

Kontrakten hans med Barcelona går nemlig ut den 30. juni, altså når onsdag blir til torsdag. Dermed kan han være klubbløs og uten arbeidsgiver om meget kort tid.

Samtidig ser det usannsynlig ut. Guillem Balague er ekspert på spansk fotball, og få har bedre oversikt over hva som skjer bak kulissene i Barcelona.

Nesten i boks

Han sier at Messi etter all sannsynlighet fortsetter i klubben han har herjet for siden debuten i 2004. Samtalene mellom klubbpresident Joan Laporta og Messis far Jorge Messi har vart siden april. De to skal ha snakket sammen rundt ti ganger.

– Det er svært sannsynlig at Messi signerer på en ny kontrakt. Det er ikke hundre prosent sikkert, men det kommer til å skje, sier Balague til TV 2.

I en rekke medier blir det spekulert i at det bare er formaliteter som gjenstår. Men det er mer arbeid å gjøre, ifølge Balague.

– De er nære, men ikke så nære som folk tror. Barcelona prøver nå å akselerere forhandlingene, og de har sagt mye mer ja på Messis krav for å få det gjort.

Med bare timer igjen av juni haster det med å få Messi til å skrive under om han ikke skal bli såkalt «free agent».

– Barcelona vil unngå at han er uten kontrakt selv om det bare skulle være snakk om én dag. Dette ønsker de å ordne før 1. juli.

– Helt urealistisk

Også TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller er sikker på at Barcelona og Lionel Messi blir enige snart.

– Messi har vært Barcelonas førsteprioritering lenge. De fleste forstår at det ender med ny kontrakt. Jeg tror det er helt urealistisk at han blir klubbløs på torsdag.

På samme tidspunkt i fjor var det snakk om at Messi kom til å forlate Barcelona. Ting har endret seg siden den gang, mener Stamsø-Møller.

– På dette året har han spilt bra og fått det mer harmonisk rundt seg. I fjor trodde jeg at han var ferdig, men det skjer neppe nå.

Et poeng som har vært nevnt har vært Barcelonas økonomi. De har slitt etter at koronaviruset snudde verden på hodet, og eksempelvis Luis Suárez gikk på billigsalg til rivalen Atlético Madrid for å kutte lønnskostnader.

– Noen ting tar de seg råd til. De setter av penger for å beholde Messi. Men det fører til at de ikke har penger til så mye annet på overgangsmarkedet, sier Stamsø-Møller.