Annikens medisiner gjør at koronavaksinen kanskje ikke virker

Anniken Kvaal fikk sjokk da hun i forrige uke kom over en artikkel om koronavaksinen.

– Først ble jeg redd. Så ble jeg forbanna. Hvorfor er det ingen som har fortalt meg dette?, sier Kvaal.

19. mai ble 63-åringen fra Bergen fullvaksinert. Endelig kunne hun klemme barnebarna, møte venner og dra på hyttetur. Men gleden var kortvarig.

Nylig fikk Anniken vite at hun ikke har antistoffer i blodet, selv om hun er fullvaksinert.

– Jeg er redd for at det er flere transplanterte som ikke har fått med seg dette, sier Kvaal.

ISOLERT: Nå må Anniken igjen være forsiktig og isolert for å ikke bli smittet. Foto: Kåre Breivik / TV2

Hadde endelig fått livet tilbake

For 17 år siden sluttet begge Annikens nyrer å fungere. Redningen ble en nyretransplantasjon fra søskenbarnet.

– Den nyra har fungert helt fantastisk, uten noen problemer, sier Kvaal.

Som nyretransplantert er Anniken i høyrisikogruppen for covid-19. Det siste året har hun derfor fulgt et strengt smittevernregime.

– Det har vært et tøft år, men etter at jeg fikk vaksine trodde jeg at jeg endelig skulle få livet mitt tilbake, sier Kvaal.

Men ingen hadde advart Anniken om at medisinene hun må ta etter transplantasjonen kan redusere vaksinens effekt. Det fant hun selv ut av etter å ha lest en artikkel på hjemmesiden til Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.

– Da jeg leste det tenkte jeg bare «hjelp». Det betyr at jeg har utsatt meg selv for smitte i flere uker. Det er skremmende når man vet at dødeligheten er høyere for oss som er nyretransplantert, sier Kvaal.

ALENE: Anniken tør ikke lenger ha besøk av barn og barnebarn. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Alt tar slutt

For Anniken blir ikke sommerferien slik hun hadde planlagt. Nå må hun tilbake til avstand, munnbind og strengt smittevern.

– Jeg har følt på hvor deilig vi har hatt det i disse ukene, også plutselig skjer dette og alt tar slutt. Nå er det tilbake til sånn det var før, sier Kvaal.

Både hun og familien trodde at vaksinen skulle være redningen, men nå ser fremtiden usikker ut.

– Jeg hadde sett for meg en veldig koselig sommer med hele familien på hytta. Vi skulle grille, bade og kjøre båt, men sånn blir det ikke nå. Vi har informert barna om at de ikke kan komme på besøk lenger, sier Kvaal.

Kritiserer sykehuset

Etter å lest artikkelen ringte Anniken til nyreavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Der fikk hun bekreftet at det hun hadde lest stemte.

– De anbefalte meg å leve som om jeg ikke var vaksinert, sier Kvaal.

Hun reagerer på at hun selv måtte kontakte sykehuset for å få denne beskjeden.

– Jeg har fått fantastisk oppfølging av Haukeland i mange år, men her har de sviktet. Jeg synes det er en selvfølge at man skal gi nødvendig informasjon til pasientene, sier Kvaal.

HAUKELAND: Anniken har fått oppfølging på Haukeland sykehus i Bergen etter transplantasjonen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi beklager

Haukeland sykehus beklager at Anniken ikke fikk den informasjonen hun trengte.

– Å sørge for god informasjon er en viktig del av behandlingen. Vi beklager at vi ikke har lykkes med det i dette tilfellet, sier Per Olav Rui, overlege ved seksjon for nyresykdommer.

I tiden fremover skal sykehuset gjøre sitt beste for å følge opp de nyretransplanterte pasientene.

– Vi ønsker å gi god oppfølging av våre nyretransplanterte pasienter og skal gjøre vårt ytterste for å informere pasientene raskt om konsekvensene av antistoffprøven, i tillegg til den offentlige informasjonen som er tilgjengelig for pasientene, blant annet i regi av Landsforeningen for nyresyke og transplanterte, sier Rui.

20-40 prosent får ikke antistoffer

Det har lenge vært usikkerhet rundt hvor god effekt vaksinen har for de som er organtransplanterte.

– Vi vet fra før at organtransplanterte har et svekket immunforsvar som gjør at de har lavere forutsetninger for å svare godt på vaksiner, sier overlege Sara Viksmoen Watle i FHI.

SKUFFENDE: FHI-overlegen har stor forståelse for at mange transplanterte synes dette er skuffende tall. Foto: Per Haugen / TV 2

Det er bare noen uker siden de første internasjonale undersøkelsene om koronavaksinens effekt på immunsupprimerte ble ferdigstilt, og resultatet var nedslående.

Studier fra Frankrike, Israel og USA viser at flertallet av organtransplanterte ikke får antistoffer av vaksinen, selv etter to doser.

– Det har nå kommet publikasjoner i internasjonale medisinske tidsskrifter som har vist at cirka 20-40 prosent av de nyretransplanterte danner antistoffer etter to vaksinedoser, skriver fire forskere ved Rikshospitalet i et innlegg på nettsiden til Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte.

Samme resultat i Norge

Også i Norge har man startet en forskningsstudie for å finne ut hvor god effekt vaksinen har på organtransplanterte.

Til nå har teamet ved Rikshospitalet av forskere analysert blodprøvene til over 700 nyretransplanterte, tatt fire uker etter andre dose.

ORGANTRANSPLANTASJON: Alle organtransplantasjoner i Norge gjennomføres på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg tror det er kjempeviktig at vi har norske studier på dette, sier Watle.

De foreløpige dataene i studien viser samme resultat som de internasjonale studiene.

Det betyr at mellom 60 og 80 prosent av norske nyretransplanterte ikke har antistoffer i blodet, selv om de er fullvaksinert.

Dette er årsaken

Alle som har vært gjennom en organtransplantasjon må ta immundempende medisiner som hemmer kroppens immunsystem. Disse medisinene brukes for at kroppen ikke skal støte vekk det nye organet, og er noe pasientene må bruke hele livet,

Men medisinene påvirker også andre deler av immunforsvaret.

– Når man tar disse medisinene hemmer man flere deler av immunforsvaret, blant annet de cellene som skal bidra til å lage antistoffer, sier overlege Sara Viksmoen Watle i FHI.

FORSKNING: FHI følger nøye med på de norske og internasjonale forskningsstudiene på vaksinens effekt hos transplanterte. Foto: Per Haugen / TV 2

Ifølge reseptregisteret var det i 2020 over 77 808 personer i Norge som brukte immunsuppressive legemidler.

– Disse medisinene kan i en eller annen grad medføre at du får dårligere beskyttelse etter vaksinasjon. Men det er stor forskjell på pasientene som bruker disse medisinene, sier Watle.

Organtransplanterte bruker sterke medisiner som gir en alvorlig immunsvekkelse. Det er derfor stor forskjell på disse pasientene og de som for eksempel bruker svakere medisiner som kortison ved astma.

Kan gi beskyttelse uansett

Selv om mange organtransplanterte ikke har antistoffer i blodet kan det likevel hende at de har en viss beskyttelse fra vaksinen.

– Vaksinasjon gir ikke bare antistoffer, det gir også andre immunresponser som kan være viktig for å beskytte mot viruset, sier Watle.

TILBUD: Alle norske nyretransplanterte har fått tilbud om å delta i studien på Rikshospitalet for å sjekke om de har antistoffer i blodet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det foregår nå flere undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, som undersøker hvor godt beskyttet man kan være uten å ha antistoffer.

– Jeg har stor forståelse for at det er skummelt og skuffende å få beskjed om at man ikke har antistoffer i blodet. Men det betyr ikke at vaksinen ikke har noen effekt, sier Watle.

– En gigantisk nedtur

Hos Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) har det rent inn med spørsmål og bekymringsmeldinger de siste ukene.

– Jeg tror mange har slitt både psykisk og på andre måter under pandemien. Da har man tenkt at vaksinen skal være løsningen, men så er det ikke sikkert at det er sånn likevel. Det er en gigantisk nedtur for mange, sier Jon Anker, kommunikasjonsansvarlig i LNT.

TREDJE DOSE: Anker tror en tredje vaksinedose kan være til stor hjelp for transplanterte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

De har prøvd å holde sine medlemmer oppdatert på situasjonen, men frykter at det kan være medlemmer som ikke har fått det med seg.

– For noen transplanterte kom nok disse tallene som et sjokk, mens andre var mer forberedt på at det kunne skje, sier Anker.

Tre doser

Denne uken ble det startet en omfattende studie som skal undersøke hvor effektiv vaksinen er for transplanterte og andre med nedsatt immunforsvar.

I studien skal deltakere som har lav eller manglende immunrespons etter to doser få en tredje vaksinedose for å se om effekten blir høyere.

– Vi ser at mange pasienter med nedsatt immunforsvar responderer dårlig på covid-19-vaksinasjon. Vi vil nå utføre flere studier for å identifisere pasienter som kan ha nytte av tilleggsvaksinering, sier professor John T. Vaage ved Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

Dersom denne studien viser at transplanterte har god effekt av en tredje dose, kan det bli aktuelt å tilby dette til alle transplanterte.

– Det kan absolutt være aktuelt i Norge, sier Sara Viksmoen Watle i FHI.