Varsler lyn og tordenbyger: – Her er det snakk om store mengder regn

Sommeren har de siste ukene kommet for fult, og mange gleder seg over sol og sommertemperaturer. TV 2 har også skrevet om at vi denne uken kan forvente temperaturer nærmere 30 grader og tropenetter.

Men før den tid, må man i løpet av morgendagen belage seg på en ordentlig tordenbyge. I løpet av tirsdag skal det nemlig komme store mengder regn og lyn på Østlandet.

Tordenvær og store mengder regn

Meteorolog i Storm, Beate Tveita, mener at nettopp de høye temperaturene kan være skyld i tordenværet.

– Om sommeren når det er så varmt så kan det danne seg skikkelig kraftige tordenbyger. Her er det snakk om store mengder regn, sier Tveita.

Meteorologene på Twitter har også advart om lyn og bygevær i morgen:

I morgen ettermiddag og kveld blir det bygevær Østafjells, og vi har sendt ut farevarsel for mye lyn ⚠️ Her ser du hvor det mest sannsynlig treffer! Følg med på https://t.co/Nvh0iVgDs8, og sjekk kart på Yr og https://t.co/oWUswUKlUj når været er i gang ⚡ pic.twitter.com/dB5r15XUJV — Meteorologene (@Meteorologene) June 28, 2021

Agder slipper unna

Meteorologen forklarer at det er noen områder som kan forvente å få litt bedre vær enn andre i løpet av morgendagen.

– Agder ser ut til å få oppholdsvær og fint vær, men når man beveger seg nordover mot Østlandet kan det være fare for regnbyger som kan bli nok så kraftige, sier Tveita til TV 2.

Østlandet kan derfor forvente å kjenne mest på det dårlige været i morgen, men Nord-Norge slipper ikke helt unna de heller.

– I nord er det et lavtrykk som gir perioder med regn og regnbyger, påpeker Storm-meteorologen.

Bør nyte denne uken

Fra og med onsdag mener Tveita at temperaturene vil stige, og finværet vil komme for fult.

– Det kan være litt morgentåke, men fra onsdag skal det sprekke opp. Da kommer de ordentlig høye temperaturene også, påpeker hun.

Hun mener derimot at lykken kan være kortvarig.

– Allerede fra helgen skal det snu, så folk bør derfor nyte den uken her.