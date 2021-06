Kometen (22) får ofte samme spørsmål: – Gir sikkert forskjellige svar hver gang

– I løpet av et par år, kan vi ikke si det? svarer Team DSMs Andreas Leknessund på spørsmål om når han blir å se i Tour de France-feltet.

Det er stilt enorme forventninger til 22-åringen fra Tromsø. Nylig flekket han tenner i Sveits rundt, der han var med i brudd og kjørte i ungdomstrøyen.

– Sveits var en veldig fin opplevelse. Det var godt å kjenne på at jeg kunne klatre på det nivået, for jeg har kjørt for eksempel Baskerland uten å føle det helt, så å komme til Sveits og sitte med når det ble hardt, var viktig, sier han.

– Jeg hadde vel én dag i den hvite trøyen, og det var en artig bonus, men først og fremst var det gøy at jeg har tatt steg og er litt nærmere toppen, som er drømmen å være en del av, fortsetter Andreas Leknessund.

Vil vente med å stake ut kursen

Mange lurer imidlertid på hvilken ryttertype Leknessund skal være og bli.

– Jeg har fått det spørsmålet ganske mange ganger, og jeg gir sikkert forskjellige svar hver gang, sier Leknessund i TV 2s Tour de France-studio.

– Det er litt vanskelig å si. Svaret på det svinger litt med formen. I Sveits rundt var det gøy å kjøre oppover, så da tenkte jeg at «kanskje jeg skal satse litt på det her». Så kan formen være ikke fullt så bra lenger, og da vil jeg heller satse på flatere løp. Det svinger litt, forklarer tromsøværingen.

Tidligere i år fortalte Leknessund til TV 2 at han ikke var motivert av å bli en rytter som kan vinne treukersritt sammenlagt. Den norske sykkellegenden Thor Hushovd har uttalt at Leknessund kan vinne gul trøye i Tour de France.

– Jeg ser ikke for meg å stake ut noen kurs mot å kjøre sammendrag med det første, i hvert fall. Jeg ønsker å ta det mer som det kommer og fokusere på det grunnleggende med fysisk kapasitet. Den veien blir nok litt til mens man går. Jeg tenker ikke for mye på det, for det er ikke vits å legge føringer for seg selv allerede nå, sier Andreas Leknessund i Tour de France-studio.

Ekspert. – Kan bli god på hva han vil

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener Leknessund er en fantastisk fyr.

– Andreas har et så stort talent at han kan bli god på hva han vil. Han er kjempegod på tempo, selv om jeg har skjønt at han ikke har planer om å satse veldig hardt på det, men det er en naturlig gudegave fordi han har høy kapasitet. Det følger også med sterke klatreegenskaper og han er robust, så han takler brostein og smale veier i Belgia. Han er en tøffing som elsker å være ute i kaldt og vått vær. Det er ingenting som biter på Andreas, sier Kaggestad.

STORTALENT: Andreas Leknessund, her fra NM-fellesstarten i Kristiansand tidligere i juni. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Den tidligere sykkelproffen har forståelse for at Leknessund ikke ønsker å snakke seg opp som sammenlagtrytter i treukersritt.

– Etter hvert som han utvikler seg, kan han gjøre det, men samtidig skjønner jeg at det ofte kreves veldig mye å bli en god treukersrytter, og det kan gå på bekostning av å vinne andre store ritt som skaper en flott karriere. Det er en avveining, sier Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert mener Leknessund bør hente inspirasjon fra Tobias Foss, som tidligere denne sesongen ble nummer ni i Giro d'Italia-sammendraget.

– Med all respekt for Tobias Foss, men det han kan gjøre, kan også Andreas gjøre. Det er to helt, helt unike talenter, så det blir spennende å se etter hvert. Jeg støtter at sammendraget ikke er det første Andreas tenker på og at han tar steg for steg, sier Mads Kaggestad.