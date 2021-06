Sagosen i ekstase etter magisk avslutning: – Det er lenge siden jeg har sett så mange lykkelige menn

Før søndagens kamp mot Rhein-Neckar Löwen måtte THW Kiel og Sander Sagosen ta poeng for å sikre seg seriegullet.

Men nervepirrende ble det helt til det stod 25-25 på måltavla til slutt. Både Kiel og SG Flensburg-Handewitt endte på 68 poeng, men Sagosen og Kiel tok gullet på innbyrdes oppgjør.

– Det var helt magisk. Vi har spilt 38 runder og over 4000 spilleminutter, og så avgjør vi det i siste minutt. Det er ganske sykt. Det er lenge siden jeg har sett så mange lykkelige menn, forteller en fornøyd Sagosen til TV 2 dagen derpå.

– Det har vært litt tungt for hodet

Det har vært en stor belastning på trønderen med serie-, Champions League- og landslagsspill det siste året.

– Det å spille håndball til langt ute i juni har jeg aldri gjort før. På denne tiden har vi vanligvis ferie i vårt yrke. Så det har vært litt tungt for hodet, men kroppen er fin og jeg gleder meg til å få noen dager til å puste ut. Og så ser jeg veldig frem til å komme i gang med oppkjøringen mot OL.

For ett år siden gikk 25-åringen fra PSG til Kiel, og har allerede rukket å ta gull i både serien og i Champions League.

– Det første året mitt i Kiel har svingt litt mer enn mine to siste år i Paris, men sånn er det. Det har jeg opplevd når jeg har bytta klubb før. Jeg føler jeg er en bedre håndballspiller og føler at jeg fortsatt har masse å gå på. Så jeg gleder meg til å se hvor god jeg kan bli, forteller Sagosen og sier seg svært fornøyd med klubbyttet:

– Jeg er veldig fornøyd med valget mitt. Jeg stortrives her i Kiel og føler meg hjemme. Det å hente hjem to så store titler første året mitt er jeg veldig stolt over.

– Føler meg privilegert

Nå venter noen dager med pause før fokuset rettes mot OL i Tokyo der håndballgutta skal være med for første gang på 49 år.

– Det var faktisk da jeg våkna i dag (mandag) at jeg kjente at jeg kunne puste ut, og kan endelig tillate meg å tenke at «du skal til et OL». Jeg gleder meg enormt og gleder meg til å kjempe med laget vårt om medalje i et OL. Det er det største man kan oppleve som idrettsutøver, sier Sagosen og legger til:

– Jeg vet ikke hvor stor andel av verdens befolkning som får delta i et OL, men det er ikke veldig mange. Så jeg føler meg privilegert, men man har selvfølgelig jobbet og gjort seg fortjent til å være med. Det blir helt sykt og det er noe jeg er veldig stolt over.

I gruppespillet møter Sagosen & co Brasil, Spania, Argentina, Tyskland og Frankrike. Fire av de seks lagene går videre til sluttspill.

– Det blir tøft uansett hvem vi møter og vi må ha fokus på oss selv. Hvis vi spiller håndball så bra som jeg tror vi kan, så tror jeg alle lag vil få problemer med å slå oss. Da tror jeg vi kan nå langt.

Håndballgutta møter Brasil i første kamp i Tokyo 24.juli.