Isabel Raad om enorm pengegave: – Alle fikk sjokk

Moren til Isabel Raad kalles bare «Mamma Raad». På Instagram-kontoen Mamma.Raad skriver 55-åringen hva hun fikk i bursdagsgave:

55.000 kroner, pluss designersolbriller.

– Holder aldri tilbake

Datteren har også uttalt seg om gaven på Instagram:

«Alle her fikk sjokk da de så gaven, haha. Men jeg holder aldri tilbake når det kommer til familien min. Spesielt ikke når det gjelder mamma. Det er viktig for meg å gi tilbake til henne for alt hun har ofret for oss i livet sitt.»

Raad har vært åpen om at hun ikke alltid har hatt et godt forhold med familien og moren. Influenseren er oppvokst i barnevernet, noe hun også har skrevet bok om.

De siste årene har hun og moren fått et veldig godt forhold igjen. Dette har hun fortalt om i TV 2-serien «Isabel».

– Hun er verdens beste mamma i dag, og setter barna fremfor alt i verden. Hun er sterkere nå enn hun var før, sier hun i serien.

Spandabel i luksusvilla

Raad og kjæresten Jack Beaumont flyttet til Marbella i Spania tidligere i år. Ifølge VG er leieprisen uvisst, men boligen skal være verdt cirka 15 millioner norske kroner.

Enkelte av følgerne hennes har trodd at hun fikk villaen sponset – noe hun avkreftet på Instagram.

Kjæresteparet bor ikke alltid alene, for familien til den norske influenseren er alltid velkomne på besøk, skal man tro Instagram-profilen hennes.

Én av følgerne hennes spurte om familien betaler noe for å bo der, hvorpå Raad svarte:

«Er du gal, så klart ikke!»

Millionbedrift

Ifølge dokumenter God kveld Norge har hentet fra Brønnøysundsregisteret, lider influenseren ingen nød økonomisk.

Isabel Raad AS omsatte for mer enn 4,8 millioner kroner i 2020. Hun tok ut et utbytte på 2,8 millioner kroner og en lønn på over 760.000 kroner.

Raad har tidligere uttalt at hun tar ut 50.000 kroner til privatkontoen hennes hver måned.

– Jeg sparer langt mer enn jeg bruker. Jeg sparer kanskje 80 prosent av alt jeg tjener i løpet en måned. Jeg tar ut 50.000 hver måned, før skatt. Det lever jeg på privat. Det går til privatkontoen, og det skal jeg leve på den måneden, sa hun på YouTube.