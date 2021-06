Vi må slutte å bruke milliarder av skattepenger på kunstterapi, festivaler og oppussing av slott i EU

Når Norge og EU snart skal forhandle om milliardbistand til kunstterapi, festivaler og oppussing av slott i EU, vil Senterpartiet ha et kraftig kutt i pengestøtten fra Norge.

Hvert år betaler Norge milliarder i bistand til 15 EU-land gjennom ordningen med EØS-midler.

Siden 2014 har potten vært på nesten 28 milliarder kroner totalt. Senterpartiet mener denne pengestøtten har est ut av proporsjoner, og må reduseres vesentlig.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Vidar Ruud

Da EØS-midlene ble etablert på 90-tallet var det ment å være en midlertidig ordning for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Den kostes oss da ca. 200 millioner kroner årlig. Bare i 2021 har vi sponset EU med 6 milliarder kroner i bistand, tilsvarende skatten til nesten 42.000 nordmenn.

Reduseres

Avtale om en ny periode for EØS-midlene vil binde Norge i mange år fremover. Derfor fremmet Senterpartiet nylig et forslag i Stortinget om at Høyre-regjeringen i forhandlingene med EU må legge til grunn et klart krav om at pengestøtten til EU skal reduseres.

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sikret EU-partiet Høyre flertall for å stemme ned forslaget. Vi kan dermed vente oss at pengefesten i Brüssel vil fortsette.

Polen alene mottar for eksempel nesten en milliard kroner i året til formål som renovering og aircondition på museum eller forskning på menn og kvinners tidsbruk.

Hvert prosjekt alene kan sikkert ha noe positivt ved seg, men omfanget har blitt så stort at vi nå bruker skattepenger på en hel del prosjekter som neppe ville fått tilslutning om de ble tatt opp i Stortinget.

Soleklar sisteplass

Senterpartiet er opptatt av at skattepengene brukes på en nøktern og kritisk måte. Når det bevilges penger til andre land, må bidragene være målrettede og legitime.

Vi mener det er nødvendig med en kritisk gjennomgang av størrelsen på potten som går til EU, og hva pengene faktisk går til.

Nylig ble det kjent at Norge ender på en soleklar sisteplass når det gjelder å handle med andre land, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics.

Ingen andre land i OECD eller i BRICS-landene har tapt globale markedsandeler like raskt som Norge de siste 20 årene.

Tilbake sitter Norge med Vest-Europas laveste eksport som andel av vår samlede verdiskaping (BNP).

Høyreregjeringen hevder stadig at EØS-midlene er nødvendige for å sikre norsk markedsadgang for fisk til EU.

Voldsomt overskudd

I samme tidsrom som norsk eksport har svekket seg har EØS-midlene steget til nye høyder. Utviklingstrekkene peker i en annen retning enn denne retorikken.

Samtidig har utenriksministeren selv bekreftet i Stortinget så sent som i mars at ordningen er et frivillig bidrag fra Norge.

Senterpartiet etterlyser selvtillit på vegne av Norge. EU tjener stort på handelen med Norge. Den sikrer EU helt nødvendige innsatsfaktorer til egen industri, som olje, gass og fisk, og EU går også med et voldsomt overskudd i sin handel med Norge.

Bare i fjor hadde Norge et underskudd på over 65 milliarder i handelen, til og med når vi regner med salget av norsk olje og gass. Dette betyr at vi kjøpte varer og tjenester fra EU for 65 milliarder kroner mer enn vi solgte.

Økt kulturforståelse og gjensidig utvikling i Europa er bra. Det kan likevel ikke stå i veien for en diskusjon om det er riktig bruk av offentlige penger å prioritere milliardhjelp til for eksempel Polen, Ungarn, Romania eller Estland.

Etter flere år med økonomisk bistand skulle man tro at behovet minsker, men i stedet går det motsatt vei og summene vi betaler blir stadig større.

Senterpartiet vil styre Norge ut i fra norske interesser. Utbetalingene av EØS-midler har for lengst passert et akseptabelt nivå.

Det er på høy tid med kutt i denne eksporten av norske skattepenger.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no