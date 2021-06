Vedum om Norwegian-bonus: – Helt forferdelig

Forrige uke kom det fram at Norwegians tidligere konsernsjef, Jacob Schram, har fått utbetalt en bonus på 11 millioner kroner. Schram går også ut av døren med rundt 14 millioner kroner i lønn i oppsigelsesperioden

Samme bonussum som Schram har også Norwegians nye konsernsjef Geir Karlsen mottatt.

I tillegg har flyselskapets øvrige konserndirektører fått utbetalt 8 millioner kroner. Til sammen har det blitt utbetalt nesten 30 millioner kroner i bonus.

Bonusene skal ha blitt utbetalt fredag.

– Ansvarsløst

Senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum, er sjokkert over utbetalingene.

– Jeg syntes det er forferdelig at det kommer den type bonusutbetalinger. Det hører ikke hjemme noen steder, sier Vedum til TV 2.

Vedum var i fjor høst en av forkjemperne for at Norwegian skulle få krisehjelp fra staten. Han forteller om samtaler med ansatte i flyselskapet som har vært fortvilt og redd for arbeidsplassen sin.

– Det er ansvarsløst av ledelsen å gjøre det på den måten! I et selskap som har vært i et så hardt vær, med så mange ansatte som har hatt et så tøft år, så gir man toppledelsen en sånn bonus?

Stor gulrot

Bonusforhandlingene ble framforhandlet av det forrige Norwegian-styret, under daværende styreleder Niels Smedegaard.

Dagens styreleder, Svein Harald Øygard, var gjest i TV 2 programmet «Bare Business» lørdag.

Der utdypet han bakgrunnen for millionbonusene.

– Min forgjenger vurderte at selskapet i realiteten var konkurs i november. Det var behov for en ekstraordinær innsats, og en stor gulrot - noen vil si i overkant stor - på den andre enden.

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Espen Tuman, opplyser til TV 2 at Norwegian ikke ønsker å kommentere Vedums uttalelser ytterliggere.