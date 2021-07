Vitsene satte spor. Nå har Vibeke en helt spesiell jobb

Samiske Vibeke Persen (22) er oppvokst i Tana i Finnmark. Da hun flyttet til Lillehammer for å gå på skigymnas, opplevde hun å bli møtt med fordommer gang på gang. I mange sammenhenger var hun den eneste samen tilstede.

– Jeg merket det godt i form av vitser og spøker. Det er ting jeg kanskje hadde flirt av hvis jeg hadde hørt det én gang. Men det blir bare en dråpe i et stort hav av vitser.

Mange samer forteller at de opplever hets , særlig i byer og områder der samer er en minoritet. Hetsen kan utarte seg på nett, blant annet i kommentarfelt, og fysisk i form av vold, spytting og lignende.

For Vibeke ble fordommene hun opplevde svært slitsomt i lengden.

– Jeg fikk følelsen av at de ikke tok meg seriøst fordi jeg er same.

3 av 4 har opplevd diskriminering

Ketil Lenert Hansen har forsket på samisk ungdom og samehets. Forskningen viser seg at 3 av 4 samer har opplevd diskriminering pga etnisitet. 96 prosent av samer har opplevd fordommer i det norske samfunnet.

FORSKER: Hansen er selv same, og har forsket på samisk ungdom og samehets. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

– Mange får høre: «Hva gjør du her, du tilhører på vidda. Dra hjem til der du kommer fra». Folk tullejoiker. For noen år siden ble en samisk gutt slått ned fordi han hadde på seg kofte. Sånne ting opplever samisk ungdom i dag.

Hansen forteller at selv om samisk ungdom opplever krenkelser, har de en veldig sterk motstandskraft mot dette også

– De ønsker å leve som samisk i samfunnet og vise sterkt uttrykk for det samiske på en helt annen måte enn før.

Forskeren mener også at mange norske har for lite kunnskap om samisk kultur.

– En samisk jente jeg snakket med sammenlignet den samiske verden med Harry Potters magiske verden for den er litt ukjent og hemmelig for den norske befolkningen, sier Hansen.

Mange vet svært lite

Vibeke jobber med å formidle samisk kultur. Foto: Vegard Bergheim/Screen Story

I løpet av årene Vibeke Persen bodde på Lillehammer, svarte hun på spørsmål om den samiske kulturen hele tiden. Nå er hun ansatt i en jobb der hun kan fortsette med det: som samisk veiviser.

– Jeg følte meg egentlig som en veiviser fra før av. Det er veldig mange som vet svært lite om det samiske. Vi kan ikke klandre ungdommen for det, for de vet ikke hvor de skal finne denne informasjonen. Derfor er det ganske genialt at vi kommer og formidler.

Samiske veivisere er ungdommer som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer, først og fremst på videregående skoler.

KOFTE: Vibeke i sommerkofte fra Polmak. Foto: Samiske Veivisere

– Vi ønsker å vise at vi er vanlig ungdom vi og, men vi har en litt annen bakgrunn og vi har en annen kultur som vi er veldig stolte over og som vi vil at skal leve videre.

Vi vil få være i fred

Vibeke synes det er viktig at ungdommer forskjellige steder i landet lærer mer om den samiske kulturen enn det de lærer på skolen.

– De unge lærer at fornorskningspolitikken bare er historie, men mange vil hevde at den fortsatt skjer i dag. Mange tror at vi samer vil ha mer og kreve mer av staten og den slags, men vi ønsker egentlig bare å få være i fred og få beholde vår kultur.

– Vi er jo et urfolk, vi var her før landegrensen ble tegnet, jeg føler meg beæret over å tilhøre det samiske folk.

På reisene med veiviserne rundt i Norge, er det mange av spørsmålene som går igjen.

– Mange tror at vi går med kofter hver dag, det gjør vi jo ikke. Vi bruker det ved spesielle anledninger, men ikke så sjelden som man bruker bunader.

Se episoden av Ekte i toppen av saken.