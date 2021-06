Greier ikke å slå asiatene

Det går ikke som planlagt for Magnus Carlsens på siste dag av gruppespillet i Meltwater Champions Chess Tour 7 . Den norske verdensmesteren har spilt uavgjort i dagens fire første partier.

Carlsen har ikke greid å utnytte fordelen av hvite brikker verken mot Baskaran Adhiban eller bare 15 år gamle Gukesh D, og spilt uavgjort mot begge inderne. I tillegg er det blitt remiser med svarte brikker mot såvel kinesiske Ding Liren som inderen Arjun Erigaisi.

Mot tenåringen Gukesh D. kunne det gått verre. - Magnus er i kjempetrøbbel, slo TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer fast etter 18 trekk.

Etter 27 trekk vurderte sjakkprogrammet Stockfish inderens vinstmuligheter til 60%, mot Carlsens 4%.

Men da begge spillerne fikk knapt med tid på slutten av partiet, greide Carlsen å jevne det ut. Det endte med et tårnsluttspill med en bonde hver. Og remis.

Hadde troen

I intervju med programleder Sverre Krogh Sundbø før de siste fem av de 15 partiene som utgjør grunnserien i denne turneringa, var Carlsen helt klar på at han går for mye poeng i dag.

– Jeg skal ha gode vinstmuligheter i fire av partiene.

På spørsmål fra sjakkekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsen ser 4 1/2 av 5 mulige poeng som realistisk, svarer Carlsen:

– Det er sannsynlig at jeg tar mindre enn 4,5 av 5. Men det er ikke umulig.

Med to poeng på dagens fire første partier kan Carlsen nå maksimalt ta 3 av 5 poeng i dag.

Aronian drar fra

Carlsen startet siste dag av gruppespillet på 5. plass, med 6 av 10 mulige poeng. Levon Aronian ledet etter ti partier med 7 av 10, og har mandag slått Alireza Firouzja, Daniil Dubov og spilt remis mot den eneste kvinnelige deltakeren, Hou Yifan og Vladimir Atemiev.

Armeneren er derfor nå oppe i solide 10 av 14 mulige poeng, og er aleine foran Ding (9) og Artemiev (9) med Wesley So (8 1/2) på fjerdeplass. Carlsen ligger med sine 8 poeng på 5. plass

Holder denne stillingen seg, vil Carlsen møte forrige turnerings finalist, Wesley So, allerede i kvartfinalen (tirsdag og onsdag). Carlsen gikk seirende ut av den tvekampen sist, men amerikaneren har i likhet med Carlsen vunnet to tuneringer hittil i Champions Chess Tour.

Turneringen tilpasset Asia

I den syvende av totalt ti turneringer som inngår i Meltwater Champions Chess Tour er start-tidspunktet for første parti fremskyndet til kl. 13 norsk tid. Dette for at akkurat denne online-turneringa skal være bedre tilpasset de asiatiske deltakerne; som hittil har måtte spille veldig seint på natta.

Asiatiske sjakk-entuasiaster som følger turneringene på nett kan også glede seg over mer "levelig" sendetider.

Det er en spiller fra De forente arabiske emiratene, to kinesere og fire indiske deltakere i startfeltet på 16 spillere.

Fire indere på en dag

Alle Carlsens motstandere i dag er asiater. Femtemann - som Carlsen møter i 15. og siste runde kl. 17 - er Santosh Vidit. Inderen må spille offensivt selv om han har svarte brikker; trenger seier om han skal nå kvartfinalen.

Du kan følge partiene direkte på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play nå.