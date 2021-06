Folk klager til meteorologen: – De sier vi bør skjerpe oss

De siste dagene har meteorologene spådd varme, fine sommerdager til folket. Nå fosser det inn klager hos Meteorologisk institutt, som leverer vær til Yr, om hvorfor de ikke fikk som lovet. Saken ble først omtalt av Dagbladet.

– Vi har fått inn over 50 klager på e-post, og det er ikke alle som er like hyggelige, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Julie Solsvik Vågane, til TV 2.

Skjønner at folk reagerer

Vågane sier at hun har forståelse for at folk reagerer når værvarselet ikke ser ut til å stemme.

– Jeg skjønner det godt jeg. Jeg vil også gjerne ha sol når det jeg har sett for meg. Det er spesielt folk som har planlagt en stranddag som klager, og jeg skjønner jo frustrasjonen, påpeker Vågane.

Hun sier at konsulenten i Meteorologisk institutt nå sitter og svarer på de mange klagene.

– Han sier det er en gjenganger blant klagene at folk sier vi bør skjerpe oss. Vi prøver å svare så hyggelig vi kan. Det er jo også en del av jobben vår, sier Vågane.

For lite fuktighet

Vågane forklarer til TV 2 at feilmeldingene skyldes at det er lite som skal til for at deres modell ikke fanger opp om det blir skyer eller ikke.

– Er det litt for lite fuktighet i en sky, så blir det ikke fanget opp av modellsystemet. Det er et kjent problem fordi det er veldig liten forskjell på om det blir litt skyer eller ikke skyer.

Hun forklarer videre at når modellsystemet ikke fanger opp skyene, registreres det heller ikke på værvarselet.

– Selv om vi som jobber her kanskje ser at det kan bli skyer, så er det umulig for oss å gå inn og korrigere alle værvarslene, sier Vågane.

Meteorologisk institutt forklarte misforståelsen tidligere i dag på Twitter.

Men Yr sa jo full sol?!? Om sommeren får vi ofte morgentåke, spesielt ved kysten og den klarer ikke alltid prognosene våre å plukke opp. Det gule på satellittbildet viser hvor tåka ligger nå ☁️ Også for dagene fremover kan morgentåka ødelegge for sol til frokost.. ☀️ 1/2 pic.twitter.com/31YfBVMwkl — Meteorologene (@Meteorologene) June 28, 2021

«Morgentåke»

«Morgentåke» er et kjent fenomen om sommeren, men når tåken ikke forsvinner i løpet av morgentimene er det mange som blir frustrerte.

– Noen steder er det så kalt «adveksjonståke», mens andre steder er det bare lave skyer. For at det skal forsvinne må enten solen varme opp skyene eller så må det være litt vind, forklarer Vågane.

Hun sier videre at det er vanskelig å vite om solen klarer å trenge igjennom skyene i løpet av dagen.

– Man kan se på nettsidene våre hvordan været er akkurat nå. Det er derimot vanskelig å vite om det kommer til å lette i løpet av dagen. Mitt beste tips er å sjekke tekstvarselet også, der står det mer korrekt hvordan været blir.

Du kan stole på værvarselet

På spørsmålet om man ikke lenger kan stole på værvarselet når det er meldt sol, er Vågan tydelig:

– Jo, det kan man. Men alle bør sjekke om det er skrevet noe om morgentåke i farevarselet. Det er også der vi informerer dersom det blir store nedbørsmengder og lyn.

Hun sier at de neste dagene vil bære preg av noe av det samme.

– Det kommer nok en del skyer i morgen også. Det er lokale forskjeller, og selv om det letter i Drammen, er det ikke gitt at det letter i Oslo. Det er veldig lokalt, påpeker hun.