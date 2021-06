Luis (26) satt i rullestol og kunne ikke gå – nå er han og moren bekreftet død

SISTE: Mandag ettermiddag bekrefter politiet i Miami at enda en person ble funnet død i ruinene av det kollapsede bygget. Det betyr at 10 personer er bekreftet omkomne. 151 personer er fremdeles savnet.

Natt til mandag ble fire nye personer identifisert.

Blant disse var funksjonshemmede Luis Bermúdez (26) og hans mor Ana Ortiz. 26-åringen satt i rullestol og kunne ikke gå på grunn av diagnosen muskeldystrofi.

– Kan ikke forstå det

Igjen sitter en sønderknust familie.

– Gud bestemte seg for at han ønsket en ny engel i himmelen. Jeg kan fortsatt ikke forstå det. Jeg elsker deg, og vil alltid elske deg, skriver faren som også heter Luis Bermúdez på Facebook ifølge avisen Miami Herald.

Sammen med meldingen publiserte faren også et bilde av seg selv og sønnen. Faren omtaler det som det fineste bildet han har.

«Min Luiyo. Du ga meg alt. Jeg kommer til å savne deg for resten av mitt liv», skriver faren videre.

Eget klesmerke

26-åringen blir av venner og familie beskrevet med mange superlativer.

«Å kalle ham uforglemmelig er en underdrivelse», skriver hans tidligere lærer Jose J. Ortiz Carlo.

Til tross for at han satt i rullestol og hadde utfordringer med å bruke hendene, hadde han sitt eget klesmerke kalt Saucy Boyz Clothing.

Mange av t-skjortene, sokkene og hattene i kolleksjonen hadde fargerike bilder av sushi, en matrett Bermúdez elsket, ifølge Miami Herald.

På Instagram har 26-åringen delt flere videoer av hvordan han designet klærne.

Moren også blant de døde

Også 26-åringens mor Ana Ortiz ble bekreftet død av lokale myndigheter i Miami søndag. De befant seg i sjuende etasje i bygningen sammen med morens nye ektemann Frankie Kleiman.

Hans mor Nancy Kress Levin bodde i samme etasje og Kleimans bror Jay var på besøk fra Puerto Rico da bygningen kollapset. Nå er de alle savnet.

Totalt 152 personer er fortsatt savnet etter at bygget kollapset klokken 01.20 lokal tid, natt til torsdag. Ingen er blitt berget ut av ruinene i live siden torsdag.

Advarte mot skader

Lørdag ble det kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018.

Dreneringen på flaten rundt et svømmebasseng på bakkenivå har ikke fungert slik den skulle, noe som har ført til skader på betongen i fundamentet og i en garasje i bygningen.

Reparasjonene som var nødvendige, var anslått å koste rundt 76 millioner kroner. Det går fram av en epost fra firmaet Morabito Consultants som ble offentliggjort i helgen.

Millionbeløp

Arbeidene i garasjen, i inngangspartiet og i området rundt svømmebassenget ville alene koste omkring 32 millioner norske kroner.

De omtalte utbedringene var ikke blitt gjort da bygningen raste sammen, og det er uklart om det var de omtalte skadene og sprekkene som var årsaken til ulykken.

De lokale myndighetene har kunngjort at de skal gjennomføre sikkerhetskontroller av alle bygninger som nærmer seg samme alder som den sammenraste boligblokka, rundt 40 år.