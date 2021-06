Slik så brødet til barnehagebarna i Fredrikstad ut: – Helt ekstremt

Forrige uke skulle Kirsti Nelvik Antonsen (59) handle inn brød til barnehagen hun driver i Skjærviken i Fredrikstad, Vispen private barnehage.

På handlelista stod det som vanlig fem kneippbrød fra Rema 1000s billigmerke, Prima.

Brødene delte hun hun opp i butikkens brødskjæremaskin, før hun vendte tilbake på jobb.

Da hun skulle servere barna lunsj, ble hun oppgitt.

Det skriver Fredriksstad Blad, som først omtalte saken.

– «Hva er dette,» tenkte jeg. Det var helt ekstremt. Brødskivene var bare filler, og alle brødene jeg hadde kjøpt var like dårlige, sier hun til TV 2.

– Klin umulig

Ett av barna hadde lyst på makrell i tomat på skiva.

– Det var jo klin umulig å smøre noe som helst på skivene. Du kan jo prøve å smøre makrell i tomat på disse skivene. De gikk jo fullstendig i oppløsning, sier hun.

Barnehagedriveren sier at hun stadig oftere opplever at brødet fra Rema 1000 er fulle av hull og umulige å holde i hånda.

– Jeg vet at brødet er billig, men man forventer jo at man får et ordentlig brød, og ikke noe som er helt umulig å smøre noe på.

Hun sier at hun har forsøkt å kjøpe andre brød, men det er Prima-brødet fra Rema 1000 barna vil ha.

– Ungene sier at det er mettende og godt. Gir vi andre brød, merker vi at de blir fortere sultne, sier Nelvik Antonsen.

Vil ikke ha «sirkusshow»

Etter at Fredriksstad Blad omtalte saken, har Nelvik Antonsen fått kritikk i kommentarfeltet for alt i fra matsvinn til at dette er i-landsproblemer.

– Folk skriver at vi kan lage ostesmørbrød av de skivene, og det er jo fint det, men vi skulle lage brødmat og vi kunne kanskje bruke en kvart del av skiva. Det skal ikke være sånn, sier Nelvik Antonsen til TV 2.

Andre har kommentert at barna sikkert ville få det morsomt med å spise brødskiver med hull i.

– Morsomt? Er det morsomt at brødet går i oppløsning? Nei, jeg vil ikke ha noe sirkusshow rundt matbordet, jeg vil bare ha ei ordentlig brødskive som gjør barna mette, sier hun.

– Skal ikke se slik ut

Presseansvarlig i Rema 1000, Torkel Fjørtoft sier til TV 2 at han har sett bildet av brødskivene.

Han er enig i at brød ikke skal se slik ut.

– Først av alt er det hyggelig å høre at barnehageungene liker brødet vårt, men slik skal det selvsagt ikke se ut. Her er det viktig å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Fjørtoft forklarer at det ikke er uvanlig at det oppstår hull i brød hvis det for eksempel blir oppbevart feil, og sier at selskapet gjerne vil høre fra barnehagen for å finne ut av hvor feilen kan ligge.

– Kundene skal uansett være trygge på at alt de kjøper hos Rema 1000 har god kvalitet til lav pris, så selv om vi ikke har hørt om samme problem fra andre kunder har vi også tatt dette videre med Mesterbakeren som lager brødet for oss, sier han.

Fornøyde fugler

Nelvik Antonsen sier at de delene av brødet som ikke kunne brukes havnet i fryseren.

– Vi skal ikke kaste mat. På torsdag skal barnehagen besøke Redningsskøyta, og da tar vi med oss brødskivene. Fuglene der blir helt sikkert glade for maten, sier hun.

– Kommer du til å kjøpe Prima-brød igjen?

– Vi har ikke landet på hva vi skal gjøre, men foreløpig fortsetter vi å handle på Rema 1000 og håper at de gjør noe med brødene sine, avslutter hun.