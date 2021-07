Uvanlig stille på sexklinikk: – Er nok litt prestasjonsangst der ute

De siste helgene har vært preget av fest, bråk og ikke minst mange mennesker samlet. I Sofienbergparken i Oslo var det rundt 1500 personer samlet lørdag.

På St. Hanshaugen i Oslo har det tidligere vært rundt 3000 mennesker samlet.

Men selv om mange nordmenn ser ut til å ha begynt å feste igjen, kan det så langt se ut til at den tilfeldige sexen lar vente på seg.

Færre tester

– Vanligvis er det helt kokko her etter helgene, men i dag har vi mange ledige plasser for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Det er uvanlig stille her.

Det forteller assisterende daglig leder ved klinikken Sex og samfunn, Tore Holte Follestad.

Follestad forteller at klinikken opplevde en bråstopp når landet først stengte ned.

I 2020 var det 26 prosent færre klamydiatester på klinikken sammenlignet med året før. Andelen positive prøver holdt seg derimot stabil på litt over elleve prosent.

– Det at andelen fortsatt er like høy kan skyldes at det fortsatt er mye klamydia der ute, eller at det kun er de med høyest risiko som har testet seg det siste året, forteller Follestad

Eksplosjon

Mens andelen testede sakte men sikkert har begynt å øke igjen etter mars 2020, så har klinikken igjen opplevd en nedgang i antall henvendelser de siste ukene.

Follestad tror ikke folk stresser med å starte opp sexlivet sitt etter et år preget av lockdown.

– Jeg tror folk nå er lettet over at ting er på vei tilbake til normalen, og at man nå bare vil ta det rolig og nyte. Alt annet tar man etter hvert.

Men selv om det er rolig på Sex og samfunn nå, tror ikke Follestad det vil vare lenge.

– Etter sommeren forventer vi en eksplosjon. Frempekene forteller oss at folk har tenkt til å ta den ut etter hvert, og det er fint.

Prestasjonsangst

Sexolog Gro Isachsen tror mange vil ha litt startproblemer med å begynne å bli intime igjen.

– Folk har nok blitt litt sjenerte den siste tiden. Vi har ikke hvert så mye på hverandre, så det er nok litt prestasjonsangst ute og går.

Isachsen tror ting vil endre seg raskt så fort flørtemulighetene tar seg opp.

– Folk må bare riste litt løs og prøve seg fram igjen. Jo flere muligheter det blir for å feste, jo raskere vil folk komme i gang.

Det siste året har salget av sexleketøy skutt i været. Isachsen tror det siste året kan ha gjort at noen velger å fortsette alenesexlivet, til tross for at ting åpner opp.

SKUTT I VÆRET: Salget av sexleketøy har skutt i været det siste året. Foto: Illustrasjonsfoto

– Parsex er mye mer komplisert enn alenesex. For noen kan det ha blitt såpass komfortabelt å være alene, at man fortsetter med det.

Tar tid

Postdoktor på psykologisk institutt, Nantje Fischer, er ikke overasket over at det har vært uvanlig still på Sex og samfunn de siste ukene.

Hun tror nyhetene om delta-varianten og nedstenginger i andre land gjør at frykten for å bli koronasmittet fremdeles er tilstedeværende hos mange unge.

– Det er sikkert flere årsaker til at mange venter med å være intime med hverandre, men avstandsreglene er jo fortsatt gjeldende. Det inviterer jo ikke akkurat til tilfeldig sex.

Fischer tror at så lenge det er en viss smitterisiko, så kommer ikke trenden til å endre seg.

– Jeg ser for meg at det tar tid før folk føler seg trygge igjen. Det tar nok også tid til folk har vennet seg tilbake til den gamle livstilen.