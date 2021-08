Derfor forsvinner skinnsetene i stadig flere biler

Wow – skinnseter i bilen! Dette var så eksklusivt og uvanlig at man nesten fikk hakeslepp om man så det.

Om det var særdeles klamt om sommeren og ubehagelig kaldt om vinteren, gjorde ikke noe. Dette var heftige saker …

Interiør i ekte skinn var lenge kun forbeholdt de mest eksklusive bilmodellene. Om det var tilgjengelig som ekstrautstyr var det gjerne såpass dyrt at de fleste droppet det.

Så skjedde det noe. For rundt 20 år siden ble det vanligere. De siste årene har det nærmest vært obligatorisk i bilene vi pengesterke nordmenn har kjøpt.

Dessuten har det skjedd noe med skinnet også. Det er mykere og mer pustende enn de tidligere variantene, som nærmest var tykt og stivt lær, vi husker fra 70-tallet. Dessuten er de nesten alltid utstyrt med varme og ikke rent sjelden kjøling. Et annet pluss er at de er lette å holde rene og flekkfrie.

Med seter i ull og resirkulert polyester mener Volvo å ha et materiale i setene som skal være like bra som skinn, men langt mer miljøvennlig.

Vegansk bølge

De siste årene har det veganske og bærekraftige skyllet over Europa og Norge, ofte nevnes dyrevelferd i samme slengen. Det gjelder ikke bare hva vi spiser. Nå følger nemlig bilbransjen også den veganske trenden.

Volvo er en av dem som nå avvikler bruk av ekte skinn i bilene sine. Blant annet er den nye, kommende Volvo C40 helt skinnfri. Ikke bare det. Den er også full av resirkulerte materialer, slik som for eksempel plastflasker. Ull og andre fornybare materialer ser ut til å gjøre sin entre.

Ull er naturlig holdbar og i kombinasjon med resirkulert polyester. Det kan være et høykvalitets alternativ til skinn, som samtidig er bærekraftig. En annen fordel er at det er betydelig lettere enn skinn, slik at man kan spare over tre kilo vekt per bil.

Volvo er ikke alene om å gå den veien. I BMWs kommende elbil-flaggskip iX består rundt 60 kilo av hver bil av resirkulerte materialer. Gulvmattene er laget av blant annet gamle fiskegarn.

BMW tilbyr tekstil-seter i det nye den nye el-SUV-en iX, som blant annet består av resirkulert materiale.

Vi har sett bare starten

Også her tilbys tekstil-interiør uten skinn, men med resirkulerte materialer i tekstilene og i ulike paneler. Velger man skinninteriør, er dette behandlet med ekstrakter fra olivenblader framfor kjemikalier og eventuelt treverk er FSC-sertifisert.

Dette er bare noe få eksempler, av veldig mange på hva som er i ferd med å skje i bilbransjen nå. Der alt fra T-skjorter, brukte plastflasker, plast fra havet og gamle bildekk skal få nytt liv i bilen.

– Jeg tror ganske så sikkert at det vi ser her nå er en ny trend og en start på noe som raskt kan bli større. Det er ikke bare materialene i seter og gulvmatter det er snakk om. Støydemping, ulike paneler og gulvtepper er bare noe av det som nå lages av resirkulerte materialer.

– Produksjonen og bilenes livsløp planlegges nå på en helt ny måte. En måte der bærekraft, gjenbruk og reduserte utslipp er bærebjelker. Det sier Broom-redaktør Knut Skogstad som følger bilindustrien tett.

– Her er det ikke bare de nye og trendy merkene som gjør noe nytt for å skape oppmerksomhet rundt seg selv. Alle de etablerte har hatt miljøvennlig produksjon, gjenbruk og resirkulering på agendaen en god stund. Dette vil nok ytterligere forsterkes framover når både kundene og presse setter et økt fokus på det framover, avslutter Broom-redaktøren.

Det er med andre ord snart slutt på det tiden at man skryter til naboen om at det her gått med en hel bøling med kuer til skinninteriøret i den nye bilen – og at treverket i dashbordet et fra utryddingstruede trearter fra regnskogen, med 40 lag klarlakk på. I stedet er det gjenbruk og resirkulering som er det nye, store.

