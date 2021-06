Hvert år selges det et sted mellom 400.000 og 500.000 bruktbiler her til lands. Og bruktbilomsetningen har vært rekordstor etter at at den første koronaperioden var over.

Fra i fjor sommer har pilene bare pekt én vei: Nemlig oppover. Markedslederen finn.no har følgende oppfordring til dem som vurderer å selge bil eller båt: Gjør det nå!

– Akkurat nå er etterspørselen etter bruktbil ekstremt høy, mens antall biler som legges ut for salg er minkende. Hvis du vurderer å selge bil er det med andre ord en perfekt tid å gjøre det på, forteller leder for Finn motor, Eirik Håstein.

Han er ikke i tvil om at selgerne nå opplever gode tider:

Mercedes er hottest

– Med en oppgang i annonser for bruktbil på nærmere 4 prosent, og økning på nærmere 8 prosent i besøk på disse annonsene, forteller det oss at det er selgers marked. Når vi ser på hvor mange biler som faktisk har blitt solgt på FINN i år, så overstiger dette fjoråret, sier Håstein.

Hos finn.no er det Mercedes-Benz som er mest søkt på av bilmerkene, med BMW like bak og Audi på en god nummer tre. Likevel er det bilmerket som har blitt solgt mest på finn i år er det samme som i fjor, nemlig Volkswagen.

Det går generelt trått for dieselbilene i nybilmarkedet. Men noen unntak finnes - som modellen 5008 fra Peugeot. Den har økt salget med dieselmotor kraftig i år.

Lang nedtur for dieselbilene

- Vi ser gjerne en forskjell i hva slags bilannonser folk er inne og titter på, og hva slags bilmerker som faktisk blir solgt, forteller Håstein.

I nybilmarkedet har trenden vært helt tydelig de siste årene: Elbilene er i ferd med å overta markedet, hybrider og ladbare hybrider selger også bra. Biler med kun bensin- eller dieselmotor er taperne.

For dieselbilene har det vært en bratt nedtur de siste ti årene. De har gått fra markedsandel på rundt 75 prosent, til nå å nærme seg fem prosent av nybilsalget.

Mer populære i år

Men i bruktmarkedet er situasjonen ganske annerledes. Håstein forteller at dieselbiler fortsatt er det absolutt mest populære å kjøpe brukt, etterfulgt av bensinbil, elbil og hybridbil.

– Dieselbiler har også vært mer populære i år enn i fjor, viser tall fra Finn motor, og det ser vi på tiden det tar å selge. De siste månedene har det i snitt tatt 30 dager å selge en brukt bil på Finn men hvis du skal selge en dieselbil, så tar det kun 26 dager, forteller han.

Elbilene stikker av med mye av oppmerksomheten i nybilhallene. Men på bruktbil er bildet ganske annerledes.

De mest solgte merkene på bruktbil så langt i år: Volkswagen Toyota BMW Volvo Mercedes-Benz Ford Audi Peugeot Nissan Skoda

