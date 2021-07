Full forvirring om elbil-lading

Sommerferien er bonanza for landets hurtigladestasjoner. I følge spørreundersøkelsen «Elbilisten 2021» skal 61 prosent av landets elbilister ut på bilferie i sommer, og da kommer de ikke unna turen innom hurtigladestasjonene.

Det koster selvsagt å fylle opp batteriet, men problemet er at de ulike leverandørene har forskjellige prismodeller. I følge undersøkelsen oppleve nesten halvparten av elbilistene - eller 46 prosent - at det er vanskelig å forstå prisingen.

– Oppgis ingen pris

– Det er jo litt rart at man ikke har mer informasjon ved ladepumpene, og at det ikke er litt mer forbrukervennlig. Det er på tide at man legger om systemet slik at det er like enkelt å fylle strøm som å fylle bensin og diesel, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun sikter til at det ikke oppgis noen pris når man lader, og at prisen regnes ut både ut fra strømforbruket, og ut fra tiden man står ved pumpen. Bakgrunnen til tidsbetalingen er at man ofte bruker uforholdsmessig lang tid for å lade opp batteriet fra rundt 80 prosent til opp mot 100 prosent.

– En måte å unngå dette på kan være at du får et ekstra gebyr etter at du har ladet i 45 minutter, for da har du et insentiv til å flytte å flytte på deg, sier Christian Bu.

Må laste ned nok apper

Maylen og Rune Rekstad, som planlegger å dra på langtur med sin Opel Ampera fra Halden til Harstad i juli, synes det er en utfordring på forstå ladeprisingen.

– Det er vanskelig, for du vet jo ikke hva det kommer på i pris, og det står jo ikke noe sted på pumpen hvor mye det koster å lade, sier Maylen Rekstad.

– Men laster vi ned nok apper, bruker vi å klare oss, sier hun. Da er hun mer opptatt av rekkevidden.



– Regner det og blir det kaldere får du plutselig veldig mye mindre rekkevidde, og da hender det du står på null . Det går vanligvis bra, men man bør jo lade når man kan. og ikke når man må, sier hun.

Vurderer ny prising

Christina Bu i Norsk elbilforening oppfordrer nå hurtigladerbransjen til å innføre en ren kilowattime-pris, slik at det blir lettere å sammenligne.

– Det blir jo stadig bedre. Vi får flere stasjoner, og det blir flere ladere på hver stasjon, men nå må vi også gjøre det litt enklere for forbrukerne å forstå hva de kjøper, sier hun.

Markedssjef Eline Torvaldsen i Recharge sier at ladeselskapet vurderer å innføre en ladepris som er lettere å forstå.

Og slik kan det bli etter hvert, for bransjen er villig til å vurdere en ren kilowatttime-pris.

– Vi har allerede testet kilowattime-priser på våre lynladere, og vi vil vurder det i fremtiden også på andre lader, sier markedsjef Eline Thorvaldsen i Recharge, som opererer en rekke hurtigladestasjoner.

Maylen og Rune Rekstad gleder seg til nord Norge turen, selv om de ikke alltid vet hva det vil koste å lade elbilen underveis.

– Er du ny, så skjønner jeg at det kan være et rotete system, sier Rune Rekstad.