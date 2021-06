Tourmanager: Dette er spurttipsene

Se tredje etappe av Tour de France på TV 2 fra kl. 13.00!

Etter to harde avslutninger på åpningsetappene, rettes nå fokus mot spurtene. Det er forventet at det ender i massespurt på etappe tre, fire og seks.

Fra et Tourmanager-perspektiv er det viktig å huske på dette: Spurtetappene er ikke mest avgjørende. Det deles ut lite poeng, og det er stort sett ryttere som er i spurtkategorien som snapper poengene.

Her kommer vurderingen av spurterne, samt tips til ryttere i andre kategorier som kan blande seg i finalene.

Spurterne:

Caleb Ewan (11.3) er den dyreste spurteren, og det er ikke uten grunn. Det meste tilsier at The Pocket Rocket er den største favoritten. Han har hatt en bra sesong, har hele laget bygget rundt seg og har vist bra form på de innlagte spurtene hittil i rittet.

Spørsmålet er om man skal ta seg råd til ham. Har du ham ikke, så trenger ikke det å være krise. Hvis man må bruke flere bytter for å få ham inn, er det ikke sikkert det er verdt det. I spurter er det utrolig mye som kan skje, og det er mer å hente på å ha bytter når det drar seg til med mange kategoriserte fjell. Caleb Ewan er en av mine to favoritter i spurtene i årets Tour de France.

Den andre er Arnaud Demaré (10.5). Franskmannen er rytteren med flest proffseire i år, og i Giro d´Italia i fjor var han helt suveren. I år er fokuset på Tour de France, og han har bra støtte i Groupama-FDJ. Prisen er også litt mer tiltalende enn Ewans, og vil dermed være et godt alternativ. Hvis man har hatt Matthews (10.2) og har råd til Demaré, så er det et bytte som kan gi avkastning.

Mark Cavendish (8.5) er en fin budsjettvariant. Det er deilig å se humøret til veteranen, og han har vist at han ikke er ferdig på dette nivået. Han er utrolig tent for å få en etappeseier til – det hadde betydd veldig mye for briten. Prisen er bra, han har det beste opptrekket med Michael Mørkøv i spissen. Jeg har troen på Cav, men han er avhengig av opptrekket. Med den tekniske avslutningen på etappe 3 kan det ble avgjørende.

Alpecin-Fenix har egentlig tre ryttere som alle kan hevde seg i massespurtene. Tim Merlier (8.8) veltet på første etappe, og han er dermed et usikkert kort. Med Mathieu van der Poel i gult, er det nærliggende å tenke at han vil spurte. Jasper Philipsen (8.8) har også egenskapene til å ta en etappeseier her, men ikke ta sjansen på at han skal spurte.

Styr derfor unna Alpecin-Fenix-spurterne. Styr også unna Nacer Bouhanni (ustabil, og hvis han gjør det bra, blir han fort disket...), Cees Bol (sykdom i oppkjøringen), Mads Pedersen (alltid bingo hvem som spurter i Trek-Segafredo, og selv om Pedersen er på papiret den raskeste, veltet han lørdag), Peter Sagan (dyr og usikkert kort) og André Greipel (ustabil, vært i velt)

Dette kan bli jokere fra andre kategorier

Max Walscheid (temporytter, 6.3): Det er ikke lenge siden Walscheid var en rendyrket spurter og regnet som en kommende utfordrer i spurter på WorldTour-nivå. Siden har karrieren mer gått i retningen av å bli en kjøresterk rytter med offensiv kjørestil og gode tempoferdigheter, men han har

noen topplasseringer fra spurter i år. Han kjørte Giroen som opptrekker for Nizzolo, men europamesteren er ikke i Frankrike i år, og derfor kan han få egne muligheter.

Imidlertid er det tvilsomt at han blander seg inn i topp fem, men topp ti kan det fort bli. Er det verdt å ta et bytte fra tempokategorien her når en tempo kommer på onsdag?

Jasper Stuyven (hjelperytter, 6.6): Stuyven har sett pigg ut hittil, og han har holdt seg unna uhell. Med velt på Pedersen og Theuns i brudd søndag, tror jeg Stuyven blir Trek-Segafredos mann i spurten. Lukter sjetteplass lang vei.

Ivan Garcia Cortina (hjelperytter, 5.0): Relativt rask herremann, råsterk og litt villmann – dette kan bli en fin mann å ha for spurtene. Movistar har ingen andre alternativer enn den unge spanjolen.

Mathieu van der Poel (8.0) og Wout Van Aert (8.2): Det er fortsatt for risikabelt å ikke ha disse to. De er kapable til å vinne, og selv om det er usikkert om de kommer til å blande seg i spurten, så kan alt skje.

Generelt byttetips: