AV:

Aino Lundberg

Audun Erlien

Lise Omslandseter

Tommy Hansen

Bente Jensen

Fredrik Wikström

Karoline Waal

Eivind Solberg

Våre fire ungdommer er hovedpersoner i dokumentarfilmen «Hei Verden» som nå har hatt kinopremiere under Oslo Pix, og som ble vist i to deler på TV 2, og nå er tilgjengelig på TV2 Play.

Å være ung og skeiv viser seg å være vanskeligere enn man skulle tro i 2021.

Vi vil gi vår fulle støtte til alle unge skeive som lurer på om de skal ta steget ut i åpenhet om hvem de er.

Dere er ikke alene, selv om det kan være både ensomt og utrygt.

Våre fire unge har ganske solide relasjoner rundt seg. Likevel har de opplevd trøbbel i tilknytning til skole, nærmiljø, idrettsmiljøer, det å finne og beholde venner.

Forhold som er ekstremt viktige når man er ung og skal «finne seg selv». Vi vet at det er mange unge skeive som opplever det forbundet med fare å komme ut.

Majoritetssamfunnet tenker gjerne «vi lever i 2021, alt er jo greit». Denne tenkningen kan være selve elefanten i rommet – man tror alt er greit fordi vi har «god ideologi», men vi spør ikke hvordan det egentlig står til hos dem det gjelder.

Brenning av regnbueflagg

Unge skeive kan være unge i ei lita by eller bygd, eller minoritetsungdom i en storby.

Når homofobi uttrykkes gjennom brenning av regnbueflagg, «jævla homo» er skjellsord i skolegården, eller hvor familien mener det er utilgivelig og en synd å være skeiv, er det selvsagt vanskelig å tro på at det finnes støtte.

I mange deler av samfunnet er det å være skeiv forbundet med skam for den enkelte og familie og viktige relasjoner står på spill.

Mange unge skeive opplever trakassering og vold.

Som foreldre er vi nesegrus stolte av veien våre fire unge har gått. De er modige og kloke, morsomme og triste, usikre og plutselig trygge – de er like forskjellige som andre unge.

Frigjørende

Gjennom filmen ser vi dem vokse fra barn til de nå etterpå er flotte tenåringer med egne mål og refleksjoner over livet.

Våre fire ungdommer har hatt muligheten til å være åpne, og det har både vært frigjørende og hatt sin pris. Vi heier på våre ungdommer, og vi vil uttrykke vår støtte til andre unge som strever med å være åpne om hvem de er.

Rett utenfor Norges grenser ligger det land hvor det kan være farlig å være åpent skeiv.

Det finnes «NO-go-soner» i polske byer, i Ungarn og i Tyrkia har prideparader blitt slått ned med vannkanoner og gummikuler, i Russland er det mange stygge reaksjoner mot folk som er «annerledes».

Det er ikke trygt. I en del land er det å være skeiv både straffbart og kan føre til drap. Vi vil oppfordre til og støtte alle politikere som svinger regnbueflagg og alle variasjonene og mangfoldet i flaggfloraen.

Drap

Vi i den «skeive familien» vil gi vår støtte og et håp om en bedre verden for skeive. Vi vil oppfordre til at man jobber i Norge for å motarbeide hat med kunnskap og medmenneskelighet.

Vårt internasjonale politiske engasjement bør også preges av at vi jobber for at straffeforfølging og drap på skeive stanses.

Håp og muligheter – søk støtte! I det politiske klimaet i Norge er det støtteordninger for organisasjoner som hjelper skeive.

Vår appell til alle politiske partier er at det må gis økonomisk støtte til disse organisasjonene! De må sikres varig drift.

