Ruud overrasker seg selv før Wimbledon: – Jeg elsker tilnærmingen hans

Casper Ruuds endringer kan sørge for norsk suksess i den eneste Grand Slam-turneringen på gress.

Ruud er på hotellrommet i London og forbereder seg til ærverdige Wimbledon som for nordmannens del starter på tirsdag. Det er den eneste av de fire Grand Slam-turneringene som spilles på gress.

– Jeg er overrasket fordi jeg føler at gress-spillet sitter bedre nå enn før. Vi har jo ikke spilt på det på to år, sier Casper Ruud til TV 2.

I fjor ble Wimbledon kansellert for første gang siden andre verdenskrig. I 2019 deltok Ruud i turneringen for første gang. Da røk han ut i første runde.

Ruud trives best på grusen, og legger ikke skjul på at det er på gressunderlaget han sliter mest. Likevel er det noe som har skjedd siden sist.

– Det har nok noe med å gjøre at jeg er en bedre tennisspiller helhetsmessig nå enn i 2019. Men jeg har vært positivt overrasket over hvordan jeg har følt ballen og spillet funker på gress. Jeg har en bedre følelse nå enn før i karrieren, sier Ruud.

Prøver å endre spillet

Forrige uke entret Ruud gresset for første gang på to år. Under ATP 250-turneringen på Mallorca tok han sine to første seire på gress i karrieren. I tredjerunden tapte han mot verdenstoer Daniil Medvedev.

– Jeg har ikke lagt like mye press og forventninger på meg selv som jeg vanligvis gjør på grus. Det funket bra på Mallorca. Jeg var avslappet, hadde det gøy og spilte god tennis, forklarer han.

Gress er det raskeste underlaget i tennis. Ballen spretter fortere, og underlaget er glattere. Spesielle såler på skoene gir bedre feste, men også utfordringer, ifølge Ruud.

OVERRASKET: Casper Ruud imponerte stort da han slo ut verdensfirer Stefanos Tsitsipas under Madrid Open i mai. Foto: Oscar Del Pozo

– Det er det mest utfordrende med gress. Man må være veldig varsom med hvordan man tråkker. På grus kan man skli etter ball, det funker ikke på gress. Det er vanskelig å kontrollere det, forklarer han.

I tillegg liker han det best når ballen holdes lengre i spill, så han får brukt sitt tunge toppspinn-spill. Det skjer sjeldnere på gress, og derfor har Ruud tatt grep.

– Det er ikke like lett å få til på gress. Jeg har prøvd å endre spillet litt ved å slå litt flatere, være mer aggressiv, og bruke «slicen» litt mer. Men til syvende og sist er det tennis vi spiller. Det er ikke en annen idrett, selv om det er på gress, poengterer han.

Og denne endringen har han lyktes med, ifølge Eurosports kommentator, Sverre Krogh Sundbø.

Hylles av kommentator

Sundbø kommenterte Ruuds kamper på Mallorca for Eurosport. Han er mektig imponert over måten nordmannen tilpasser spillet sitt på.

– Jeg elsker hans aktive tilnærming for å bli en mer komplett spiller. «Slicen» hans holder ikke toppnivået til Roger Federer og de beste «slicerne». Men Ruud bruker den til å nøytralisere motstanderen, og følger opp med toppspinn-backhand, sier Sundbø til TV 2.

Sundbø påpeker at denne typen variasjon i Ruuds spill skaper mye trøbbel for motstanderne på gresset.

Han mener at 22-åringen har gjort enorme steg som tennisspiller, og at det er på tide å avfeie myten om at Ruud bare har en god sjanse når han spiller på grus.

– Nå har han tatt steget til å bli en god tennisspiller. Ikke bare grusspiller. Vi må ikke bli overrasket over at han får det til på gresset. Han tar valg og utfordrer seg selv på en måte som gjør at han blir enda bedre på alle dekker, sier Sundbø.

– En tøff utfordring

Ruud kommer til Wimbledon etter en strålende grussesong. Flere imponerende resultater har sørget for at han har spilt seg opp til en 14.-plass på ATP-verdensrankingen.

Det gjør at 22-åringen er seedet som nummer 12. Det er hans beste seeding i en Grand Slam-turnering.

– Det er en klar fordel å ha seeding. Det gjør at jeg ikke møter de aller største kanonene de første rundene. Men tirsdagens motstander blir tøff, understreker Ruud.

Der venter australske Jordan Thompson (nr. 78 i verden), som Ruud slo på hardcourt under Australian Open i februar.

– Han er god på gress, og han liker det. Jeg har snakket med han om det tidligere, så det blir en tøff utfordring å slå han på gress, sier Ruud.

– Jeg er en håpløs optimist. Jeg tror Ruud overbeviser, imponerer og slår seg forbi Thomspon, sier kommentatoren.

Vil slå pappa

Dersom han tar seg videre til andrerunden venter vinneren av Alexei Popyrin (nr. 67) og Kei Nishikori (nr. 53), som begge er tøffe motstandere på gress. Først i tredjerunde kan han møte andre spillere som er seedet.

– Jeg tror sjansen er der likevel. Så lenge jeg har en god innstilling til gresset og viser at jeg er her for å vinne og spiller god tennis, så kan det være mulig, sier han.

Og avanserer han til tredjerunde, så venter sannsynligvis russiske Aslan Karatsev (nr. 24). Russeren har tatt tennisverden med storm i 2021, og spilte seg til semifinale som kvalifiseringsspiller i Australian Open.

– Er det en grand slam jeg føler det er tøffest å gjøre det bra i, så er det denne. Men det blir spennende å se hva jeg kan få til. Jeg må bevise for meg selv at jeg har noe å gjøre på gress eller ikke, sier Ruud.

I løpet av de siste årene har Ruud tatt de fleste norske tennisrekorder, som tidligere tilhørte far og trener Christian Ruud. Nå håper han å ta en til.

– Først og fremst har jeg mål om å vinne den første runden. Pappa tapte fem eller seks ganger førsterunden i Wimbledon, og vant aldri her. Så det er på tide at familien kan få en seier på WImbledon-gresset. Det er første mål, avslutter Ruud.

– Tar han seg forbi førsterunde er det kjempebra, og med denne trekningen er det ekstremt imponerende hvis han tar seg videre til tredjerunde. Og kommer han dit, så må vi ikke glemme at Karatsev av og til ser ut som en «bambi på isen» på gressunderlag, sier Sundbø.