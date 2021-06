Grufulle funn etter oversvømmelse i India

India har vært blant de hardest rammede landene i verden som følger av korona-pandemien.

Under en av de verste smittebølgene nå nylig ble hundrevis av lik gravlagt i Ganges-elven.

En nylig oversvømmelse i elven fører nå til at likene kommer opp til overflaten.

– Området er spredd over en kilometer, og vi anslår at mellom 500-600 lik er gravlagt her, sier representant for myndighetene i Allahabad Neeraj Kumar Singh til AFP.

Flesteparten av de døde er anslått å ha mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset i mai og april. Da ble sykehusene i landet overfylt etter den kraftige smittebølgen.

Nyhetsbyrået AFP skriver at årsaken til at hundrevis av lik ble gravlagt i Ganges-elven, var fordi familier ikke hadde råd til den tradisjonelle hinduistiske kremeringen.

Etter at hundrevis av lik har dukket opp i Ganges-elven, styrker det mistanken om at det totale dødstallet etter pandemien i India kan være over én million.