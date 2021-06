Ed Sheeran om papparollen: – Beste som har hendt meg

Britiske Ed Sheeran (30) har siden gjennombruddet i 2011 erobret en hel verden med sin popmusikk. Han har håvet inn flere priser og utmerkelser, og har opparbeidet seg en solid fanskare i årenes løp.

På hjemmebane ser også livet ut til å smile for den rødluggede artisten.

I fjor høst kunne 30-åringen og kona Cherry Seaborn (29) ønske sitt første barn velkommen til verden – datteren Lyra Antarctica Seaborn Sheeran (9 md.).

Pappalivet

Nå, i et ferskt intervju med BBC Radio 1, letter Sheeran på sløret om papparollen og hvilke følger det har fått for livet hans både før og etter at datteren ble født.

– Så fort Cherry fortalte meg at hun var gravid, forandret livet seg i form av arbeid og helse, og hva jeg puttet i meg – om det var mat eller alkohol, forteller «Shape of You»-sangeren til programlederen Greg James (35).

VERDENSKJENT: Britiske Ed Sheeran har gjort stor suksess som artist. Her er han avbildet under en opptreden i New York City i 2017. Foto: Lucas Jackson/ Reuters / File Photo / NTB

– Jeg startet å trene mer, og rutinene mine ble sunnere, sier han videre.

Stjernen skal også ha endret arbeidsvanene sine, der han arbeidet fra klokken ni til fem i stedet for å slutte klokken to på natten.

– Det friket faktisk ut produsentene. Jeg var i Los Angeles med disse produsentene som vanligvis begynner klokken seks på morgenen og avslutter klokken seks på kvelden. Jeg sa: «Ja, vi starter ni», og de svarte: «Hva?», forteller han.

– Beste som har hendt meg

Også overfor SiriusXM snakker verdensstjernen varmt om det å være forelder.

– Det er det beste som noensinne har hendt meg, deler han til radiokanalen.

– Det er vanskelige dager, det er fantastiske dager, det er lette dager. Det er en berg- og dalbane av følelser. Jeg vet at det høres klisjéaktig ut å si, men det er fantastisk. Jeg elsker det, forteller han videre.

Sangeren deler også hva det viktigste han har lært etter at han ble far er:

– Ingen foreldre vet hva de gjør.

Lav profil

Sheeran og Seaborn, som var barndomsvenner, ble gift i januar 2019.

Ryktene om at ekteparet ventet barn begynte å svirre i august i fjor. Én måned senere bekreftet duoen fødselen gjennom et Instagram-innlegg.

I kjølvannet av fødselen har paret holdt en lav profil, men i mars i år ble de ferske foreldrene observert ute med datteren for første gang, ifølge Page Six.

Tidligere i år røpet artisten at hans nyfødte ikke var hans «største fan» og bare gråt når han sang til henne. Det meldte blant andre BBC.

I disse dager er Sheeran aktuell med sin nye låt, «Mad Tunes». Nytt album er angivelig rett rundt hjørnet, ifølge Billboard og NME.