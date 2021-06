Ny lov splitter EU: – Transseksuelle er motbydelige

I et TV-intervju søndag kommenterte Tsjekkias president Milos Zeman den nye LHBT-loven i Ungarn, og kalte transseksuelle for «motbydelige», melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg kan forstå homofile, lesbiske og så videre. Men vet du hvem jeg ikke forstår i det hele tatt? Det er transseksuelle. Hvis du gjennomgår en kjønnsskifteoperasjon, begår du kriminell selvskading. Ethvert kirurgisk inngrep utgjør en fare og jeg synes disse transseksuelle er motbydelige, sa Zeman til CNN Prima.

Rundt 30.000 deltok i Pride-paraden i Praha i 2019. Foto: Michal Cizek/AFP/NTB

Zeman uttrykte samtidig støtte til Ungarns statsminister Viktor Orbán.

– Viktor Orbán sier at han ikke er imot homofile, men manipulasjonen av både foreldre og barn i seksualundervisningen. Jeg ser ingen grunn til å være uenig med ham, fordi jeg er irritert på feministene, Metoo-bevegelsen og Praha-Pride, sa Zeman.

Splitter EU

Loven er fordømt av 17 EU-land, og splitter unionen.

EU har truet med å gå til sak mot Ungarn etter at landet vedtok loven som begrenser unges adgang til informasjon om homofili og transpersoner, og tilsynelatende skal være et «vern mot pedofili».

Nederlands statsminister Mark Rutte mener at Ungarn ikke hører hjemme i EU lenger, og er en av EU-lederne som har lovet å fortsette kampen mot diskriminering.

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer også loven, og mener at EU må kjempe en «kultur- og sivilisasjonskamp» for å stanse fremveksten av illiberale ideer som truer europeiske verdier.

En dragartist protesterer med et regnbueflagg utenfor det ungarske parlamentet i Budapest. Foto: Bela Szandelszky/AP/NTB

– Hvordan havnet europeiske folk her? Vi ser det i flere medlemsland – som Ungarn, Polen og mange andre – en antiliberal konservatisme som går mot våre verdier. Det undergraver de verdiene og det som gjennom århundrer har blitt en kjerne i vestlig, liberalt demokrati, sa presidenten 25. juni.

Lederne i Tsjekkia, Bulgaria, Kroatia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia mener at Ungarns nye lov ikke bryter med EUs verdier.

I forbindelse med et EU-toppmøte valgte ni lands ledere å ikke skrive under på et brev der man lovet å fortsette innsatsen «for å garantere at fremtidens europeiske generasjoner kan vokse opp i en atmosfære av likestilling og respekt».

Opprørt

Lørdag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun er opprørt over den ungarske loven, og beskrev den som et av de verste eksemplene vi har sett i nyere tid.

– Her presenterer en statsminister og en regjering en lov som forbinder homofili med pedofili, det er helt vanvittig, sa utenriksministeren til VG.

I sin nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter nasjonalt og internasjonalt skriver Erna Solbergs regjering at ingen skal utsettes for trakassering og vold på grunn av sin identitet.