Stefan Löfven hasteinnkaller pressen

Under pressekonferansen blir det etter alt å dømme klart om det blir nyvalg i september.



Löfven må bestemme seg innen midnatt, da utløper nemlig fristen som ble satt da Riksdagen vedtok mistillit mot regjeringen forrige mandag.

Etter svensk lov har statsministeren da en uke på seg til å komme tilbake til Riksdagen med et svar på hva som nå skal skje.

Löfven kan skrive ut nyvalg, vel vitende om at ytterpartiene ligger an til å styrke seg, eller han kan gå av og spille ballen over til Riksdagens president, eller talmann som det kalles i Sverige.

Artikkelen oppdateres!