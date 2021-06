Kurt fra Borås, litt øst for Gøteborg, husket garantert den fine høstdagen i september 1961 resten av sitt liv. Det var nemlig da han ble en lykkelig eier av en helt ny Volvo. Heller ikke hvilken som helst Volvo.

Nei - dette var et svært tidlig eksemplar av Volvos helt nye sportsbil – P1800.

Det er med det grunn til å tro at Kurt var en både stolt og lykkelig mann da han kjørte hjem med den nye, røde Volvoen. En bil som den gang – akkurat som i dag – ga mange lange og misunnelige blikk.

Ikke bare var den oppsiktsvekkende vakker. Dette var også den første bilen med Volvos helt nye motor, B18. Kurt ble tydeligvis glad i sin P1800. Han brukte bilen mye og hadde den så lenge han levde.

Mot slutten av 70-tallet hadde den aldrende sportsbilen fått behov for oppussing. Dette gjorde Kurt selv, mens barnebarnet lekte ut på tunet der han bodde. Men arbeidet med Volvoen gikk smått.

Da Kurt døde på 1990-tallet, var arbeidet med bilen ikke helt sluttført. Den ble stående i garasjen. Da hun også døde for et par år siden, arvet barnebarnet bilen. Det samme barnebarnet som lekte ute på tunet da Kurt jobbet med bilen.

Restaureringen av den tidlige P1800-modellen ble aldri sluttført, men det er bare detaljer og mindre arbeider igjen. Foto: bilwebauctions.se

Det er han som nå selger Volvo-klassikeren, via Bilweb Auctions i Sverige. Etter 40 år i bestefars garasje er den nå ute i dagslys igjen og klar for ny eier.

Volvoen er i god stand. Den starter og går fint, men er noe patinert. Den mangler kun litt finishjobb og noen detaljer. Men ikke verre enn at bilen kan feire 60-årsdagen til høsten med stil.

Se hele annonsen her:

Saab 96 Sport

En Saab 96 Sport var heftige greier på 60-tallet. Nå er det samlerbiler. Foto: bilwebauctions.se

Tre år etter at Kurt hentet ut sin røde P1800, trillet en annen svensk bilklassiker ut på landeveien. Nemlig en Saab 96 Sport fra 1964, en såkalt «trubbnos» med to-takts motor, én forgasser per sylinder, doble kromlister på siden og Saab-Sport emblem på bagasjelokket. Dessuten fikk man ekstralys, spesiell innredning og sportsratt på kjøpet.

Dette var knalltøffe greier på 60-tallet og en bilmodell som også gjorde det skarpt i motorsport. Ikke minst takket være den svenske føreren Erik Carlsson «på taket».

Også Saaben fikk etter hvert behov for restaurering. I motsetning til Volvoen til Kurt, ble denne sluttført med stil. Her skal alt være som nytt og vel så det. Den er gjennomgått til minste detalj. Også denne bilen selges på Bilwwb sin auksjon nå.

Se hele annonsen her:

Mange kjøretøy og stor variasjon

Dette er bare tosmakebiter fra den store sommerauksjonen der i alt rundt 80 klassiske biler og noen motorsykler skal selges. Foruten flere forskjellige klassiske Saab- og Volvomodeller, finnes det mange Mercedes, en Rolls-Royce Silver Shadow, en Porsche 928 Strosek, en DeLorean, Audi 100 coupe og masse, masse annet.

Prisspennet er like stort som variasjonene på kjøretøyene, så her bør det finnes noe for enhver smak. Er man ute etter en ny klassiker til sommerens utflukter, kan det absolutt være verdt å følge med på dette. Budgivningen er allerede i gang på flere av objektene.

Ingen av de to omtale objektene er i nærheten av å ha nådd forventet markedspris når dette skrives. Kanskje kan man gjøre et skikkelig kupp? Eller blir det ville budrunder når auksjonen nærmer seg slutten. Vi får vente og se ...

Auksjonene a sluttes 30. juni og 1. juli – så her kan årets feriepenger fort få bein å gå på.

Om man skulle bli revet med og fristes til å legge inn bud, så husk at norsk moms tilkommer på kjøpesummen. På biler som er nyere enn 20 år, vil en engangsavgift også tilkomme.

Du kan se alle objektene og følge med på budgivningen her:

