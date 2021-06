Fotballryktene: Liverpool ønsker seg fransk EM-stjerne

Dersom Manchester City ikke lykkes i jakten på Harry Kane, vil de vende blikket mot Barcelona og den franske angriperen Antoine Griezmann, skriver spanske Fichajes.

Manchester United har tilbudt Jesse Lingard en ny treårskontrakt. West Ham, hvor 28-åringen har vært utlånt denne sesongen, skal også ønske seg hans underskrift, ifølge Mirror.

Liverpool er «definitivt interessert» i å signere den franske Bayern Münhen angriperen Kingsley Coman. Sjefene i Merseyside-klubben skal allerede være i kontakt med representanter for 25-åringen, melder Metro.

Liverpool har også avslått et bud fra Basel på den 21 år gamle spissen Liam Millar, og ønsker minst 1 million pund for ham, skriver Goal.

To år etter at han avslo et tilbud fra Arsenal, kan Leicesters belgiske midtbanespiller, Dennis Praet, signere for London-laget i sommer, ifølge Express.

På vei til Arsenal kan også Brightons Ben White, være. Selv sier 23-åringen at han ikke vet hva som er sant når det kommer til ryktene om en mulig overgang, skriver TalkSport.

Arsenal er også interessert i den portugisiske midtbanespilleren Renato Sanches, og er i kontakt med hans klubb, Lille, om en mulig overgang, melder 90 minutes.

Inter Milan har kontaktet Arsenal-forsvarer Hector Bellerin med mål om å sikre seg spanjolen som erstatter for Achraf Hakimi, melder italienske Gianluca di Marzio.

Han kan få følge ut portene på Emirates av Granit Xhaka. Sveitseren skal nemlig være svært nær en overgang til Roma , ifølge fotballnettstedet 90 minutes.

Manchester United er i samtaler med agentene til Rennes' 18 år gamle midtbanespiller Eduardo Carmavinga om en mulig overgang, melder Mirror.

West Hams midtbanespiller Felipe Anderson kan være på vei tilbake til Lazio etter at den italienske klubben har innledet samtaler om å signere brasilianeren, skrive Mail.

Borussia Dortmund sikter seg inn på PSV Eindhovens engelske spiss Noni Madueke, som erstatter for Jadon Sancho, som er forventet å signere for Manchester United innen kort tid, skriver Ruhr Nachrichten.

Southampton er nære ved å fullføre signeringen av Brest-spiller Romain Perraud, og er også interessert i Blackburns spiss, Adam Armstrong, skriver Athletic.