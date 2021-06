Kvinne i 20-årene flydd til sykehus etter utforkjøring

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 05.19.

– Det er en alvorlig ulykke slik det ser ut nå. En norskregistrert personbil har kjørt av veien. Bilføreren var alene i bilen, sa operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB mandag morgen.

Føreren av bilen, en kvinne i 20-årene ble fraktet til Drammen sykehus med luftambulanse, skrev politiet på Twitter.

Like før halv ni mandag morgen sier operasjonsleder Marius Knudsen i Sørøst politidistrikt til TV 2 at kvinnen skal ha hatt smerter i mageregionen, men at de ikke vet mer om skadeomfang.

Årsaken til ulykken foreløpig er ukjent. Veien var stengt en periode etter ulykken, men er nå åpnet igjen.

(©NTB/ TV 2)