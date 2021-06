En homofil svensk tronarving kan bli en sommerhit

I «Young Royals» møter vi den festglade unge prinsen Wilhelm (Edvin Ryding) som etter nok en skandaleavisoverskrift blir sendt på samme internatskolen hans eldre bror, kronprins Erik (Ivar Forsling) gikk på.

På Hillerska går de rikeste av de rike, det vil si den svenske adelen, noen ny-rike og de kongelige. Der går også noen dag-elever, som kommer fra vanlige familier i nabolaget, deriblant søskenparet, Simon (Omar Rudberg) og Sara (Frida Argento). Saras store drøm er å bli en del av den rike gjengen, mens Simon kun blir provosert av adelen.

Når Simon og prins Wilhelm møtes slår det imidlertid gnister mellom de to. Gnister som kan sette hele Sverige i brann, i hvert fall når Wilhelm plutselig blir den nye tronarvingen.

YOUNG ROYALS: Når prins Wilhelm treffer Simon står valget mellom plikt eller kjærlighet. Foto: Johan Paulin, Netflix

Stappfull av intriger

«Young Royals» tar tak i masse deilig problematikk og er full av intriger. Først og fremst Wilhelms reise og hans valg mellom plikt og kjærlighet, men også fattig-rik-problematikken, der de har ulike utfordringer på begge sider.

Mens søskenparet blir sett ned på og Simon ikke har råd til privattimer på lik linje som medelevene, har de velstående elevene tunge tradisjoner og forventninger tredd ned over hodene deres, som tredje eller fjerde generasjons Hillerska-elev.

For eksempel Felicie (Nikita Uggla) som egentlig verken vil drive med hest eller være Lucia, selv om både mor og bestemor har gjort det før henne. Eller prinsens tremenning August, som er veldig opptatt av å holde fasaden, selv om alt langt fra er på plass privat.

YOUNG ROYALS: Felicie (Nikita Uggla) er fra en av Sveriges rikeste familier, men ønsker å gå egne veier. Foto: Netflix

Serien har prins versus alle andre-problematikken. Altså hvordan det er å være en ung kongelig, med alles oppmerksomhet rettet mot en og få som sier imot, og hvordan krav og arv kan prege en. At prinsen er satt på internatskole framfor at vi ser han på slottet, gjør han likevel mer lik de andre og vi ser på han som et menneske framfor bare en prins.

Sveriges adel og monarki

Vi får også et morsomt innblikk i det som virkelig skiller de ellers så like landene Sverige og Norge, nemlig adelen. For selv om det vel er sånn passe troverdig skildra, så ligger det en sannhet der, at adelen og adelens idealer fremdeles står sterkt i Sverige, mens Norge er mer preget av en likhetskultur.

YOUNG ROYALS: Dronningen, spilt av Pernilla August, tar en alvorsprat med prins Wilhelm. Foto: Johan Paulin, Netflix

Et annet interessant element med serien er monarkiets rolle, for det at en prins eller en prinsesse kan bli forelsket i en av samme kjønn kan jo absolutt skje.

Og hva da? Hvordan vil et monarki, med arverekkefølge som en viktig faktor, ta imot en homofil sønn eller datter? Dette er et tema som kunne vært utforsket mer i «Young Royals», men som sannsynligvis kommer sterkere i en forventet sesong 2.

Troverdig forelskelse

High school-klisjeene er absolutt til stede i serien, med flørting mellom ulike klasser, med gruppementalitet og med fraværende, rike foreldre og en varm og kjærlig mor til «de vanlige» ungdommene, men det er hele tiden godt innafor og akkurat passe troverdig.

YOUNG ROYALS: Prins Wilhelm får smake på et vanlig liv med Simon før pliktene tar han. Foto: Netflix

Gøye ingredienser på rekke og rad, men hovedingrediensen her er selvsagt forelskelsen mellom Wilhelm og Simon. Det er et forhold som skildres på en nær, varm, var og troverdig måte, og vi heier virkelig på de to gutta og deres kjærlighet. Rollene bekles av unge, gode skuespillere, både hovedrollene og de litt mindre rollene.

Den norske regissøren Erika Calmeyer har regi på flere av episodene, og har vært med på å gjøre «Young Royals» til en av de beste skeive seriene som er å se nå, og som garantert blir en ungdommelig sommer-hit på Netflix.



Den bør i hvert fall bli det.

Terningkast 5