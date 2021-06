United-stjernen slår kraftig tilbake etter nytt Mourinho-stikk

Se England-Tyskland på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 17.15 tirsdag!

Manchester United-spiller Luke Shaw har slått kraftig tilbake mot José Mourinho etter at hans gamle sjef på Old Trafford har vært ute å kritisert venstrebacken på ny.

Denne gangen var det venstrebackens hjørnespark for England mot Tsjekkia Mourinho kritiserte Shaw for. Den kommende Roma-manageren jobber for radiokanalen talkSPORT under fotball-EM og beskrev United-spillerens dødballer for England mot Tsjekkia som «dramatisk dårlige».

– Det er ikke noe å skjule at vi ikke kom overens. Jeg synes han var en strålende trener, men fortid er fortid. Det er på tide å komme seg videre. Jeg prøver å komme meg videre, men, tydligvis, kan ikke han, sier han på en pressekonferanse, gjengitt av blant andre The Guardian.

At portugiseren er streng med venstrebacken er på ingen måte noe nytt.

I løpet av tiden på lag i Manchester United, fra sommeren 2016 til desember 2018 da Mourinho ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær, sendte den portugisiske treneren flere negative kommentarer i retning Shaw. De handlet om alt fra dårlig spilleforståelse, hans holdninger og fysiske form. Shaw ble nærmest avskiltet av Mourinho.

25-åringen, som kom på årets lag i Premier League forrige sesong, synes det er underlig at hans tidligere sjef fortsatt snakker om ham.

– Til og med noen på laget har sagt «Hva er problemet hans?» og «Hvorfor fortsetter han å snakke?». Han er bare nødt å komme seg videre. Forhåpentligvis kan han finne ro med det, komme seg videre og stoppe med å bekymre seg over meg. Helt åpenbart så er jeg i hodet hans fremdeles og han tenker mye på meg.

REVANSJE: Luke Shaw og Manchester United slo José Mourinhos Tottenham i april. Portugiseren fikk senere sparken for de liljehvite, mens Shaw på årets lag. Foto: Matthew Childs

– Dere skjønner ikke hvor ille det var

Shaw er ikke den første United-spilleren som har blitt offer for Mourinho-slakt under mesterskapet. Tidligere i EM fikk også Bruno Fernandes høre det fra sin landsmann.

Shaw, som har 12 landskamper for Three Lions, sier at han nå bare ler av 58-åringens kommentarer.

– Ja, fordi jeg tror ikke noen av dere skjønner hvor ille det var i de to-tre årene jeg hadde med ham var. Det han sier nå er ingenting sammenlignet med hvordan det pleide å være. Jeg er helt ærlig. Jeg er så ferdig med det der. Jeg har vokst mye, sier Shaw.

Venstrebacken synes også Mourinho kunne spart seg for kritikken om dødballene hans for landslaget.

– Jeg synes ikke dødballene mine var så dårlige som han sier heller. Jeg hadde kanskje én i andreomgangen, en corner som ikke gikk forbi førsteforsvareren, men det var én av tre. Jeg synes ikke det var så dramatisk dårlig, som han sa.

Engelske medier skriver at det er forventet at United-backen starter for England på Wembley i EMs åttedelsfinale mot Tyskland tirsdag.

Så gjenstår det å se om Shaws dødballer får gjennomgå av Mourinho også etter den kampen.

