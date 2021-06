Lang kø ved Svinesund: – Bacon blir fort surt på innsiden av en varm bil

Ferie og gjenåpning gjør at flere satte kursen mot Sverige søndag. Politiet har en beskjed til nordmenn som planlegger grensehandel.

Nye reiseregler og sommerferie gjør at nordmenn igjen kan krysse svenskegrensen, og det var på forhånd varslet store køer ved grenseovergangen mot Svinesund søndag.

Statens Vegvesen forteller at det har vært trafikk ved overgangen hele søndag kveld.

– Det er godt med kø. Folk har ferie og mange personbiler der nå, samtidig som det kan være snakk om turister på vei inn i Norge, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Statens Vegvesen til TV 2 klokken 22.30.

Politiet anslår at personer som ønsker å krysse grensen må belage seg på 45 minutters ventetid.

– Denne går litt opp og ned hele tiden, avhengig av om personer må bortvises på grensa fordi de ikke har gyldig koronatest eller vaksinesetrifikat. Dette gjør at vi får mindre kapasitet til å sjekke andre bilister, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Han påpeker at det er et fåtall av førerne som bortvises.

– Fra klokken 13 til 19.30 var det elleve stykker. Dette er stort sett utenlandske statsborgere som ikke har satt seg inn i koronareglene her hjemme, og som derfor nektes innreise til Norge, sier operasjonslederen.

Både politi og Vegvesen er forberedt på at trykket ved grensa vil fortsette de neste dagene.

– Det kommer nok til å vedvare inntil reglene endres. Det skjer jo stadig vekk, nærmest oftere enn vi skifter undertøy, sier Marstad.

Dersom du er blant dem som vurderer å krysse grensen for å skaffe billigere mat, godteri, tobakk eller alkohol, har politiet en beskjed:

– Vi minner om at reiserådet frem til 1. juli er at det kun skal være nødvendige reiser. Det er greit å huske at bacon fort blir surt på innsiden av en varm bil, sier operasjonslederen.