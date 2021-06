Mathieu van der Poel ga alt og syklet seg inn i den gule ledertrøyen på 2. etappe i Tour de France. Like bak fulgte sammenlagtfavorittene Tadej Pogacar og Primoz Roglic.

Duoen skaffet seg verdifulle sekunder vis-à-vis Ineos-gutta Richard Carapaz og Geraint Thomas. Spesielt Thomas fikk det tøft opp muren. Han kom i mål 17 sekunder bak gutta fra Slovenia. Selv om det er tidlig i rittet, mener TV 2-ekspert Mads Kaggestad at han ser antydninger til sprekker i verdens beste sykkellag.

– Thomas viste klare svakhetstegn opp Mûr-de-Bretagne. Dette er ikke bra for hans moral og for lagets moral. Det er et varsel om at han ikke er så bra som han burde være. Han kom nesten først inn i stigningen og hadde god støtte. Det ble en nedtur for Thomas og Ineos. De er i trøbbel, sier Kaggestad.

– Grunn til å bli stresset

Lagets norske sportsdirektør Gabriel Rasch mente at Ineos hadde fire vinnerkandidater før Touren. I tur og orden har Tao Geoghegan Hart, Richie Porte og Thomas tapt tid i sammendraget.

– Jeg tror nok Gabriel Rasch er betenkt. Han var veldig optimist før Touren. De kan prise seg lykkelige over at de har en såpass bred stamme i laget. De har Carapaz som kan ta over for Thomas. Men for et lag som har vunnet så mye er det kun den gule trøyen som gjelder, sier Kaggestad, som mener han så svakhetstegn hos Thomas allerede før Tour-start.

– Jeg synes ikke Thomas overbeviste i Dauphine heller. Han kjørte en dårlig tempo og virker å mangle litt snert. Varsellampene blinker, og de har grunn til å bli stresset over det de så opp Mur de Bretagne.

– På et annet nivå

Kaggestad får støtte fra kollegene Magnus Drivenes og Emma Johansson.

– Lørdag mistet Ineos Richie Porte og Tao Geoghegan Hart ut av sammendraget, og Richard Carapaz tapte tid. Ineos kjørte et voldsomt tempo inn i den siste stigningen og lå perfekt plassert, men Geraint Thomas hadde ikke beina til å følge. Det er egentlig litt alarmerende for Ineos. Thomas er bra på tempo og kan hente igjen noen av konkurrentene på femte etappe, men det ser ikke lovende ut. Roglic og Pogacar er på et annet nivå enn Ineos, sier Drivenes

– Du kan ikke vinne Tour de France den første uken, men alle de tapte sekundene må tas igjen en gang. Det kommer tempoetapper, men det blir tøft, legger Johansson til.