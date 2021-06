Sluttet nylig på ungdomsskolen - søndag scoret 16-åringen et drømmemål

Bodø/Glimt tok en oppskriftsmessig seier mot Stabæk søndag, men kampens øyeblikk sto 16 år gamle Antonio Nusa for.

Bodø/Glimt 4-1 Stabæk

Se 16-åringens drømmetreff øverst!



Regjerende seriemester Bodø/Glimt tok en overbevisende seier mot Stabæk i Eliteserien søndag.

Mål fra Lasse Nordås, Sondre Fet, Ulrik Saltnes og tidligere Stabæk-spiss Erik Botheim i førsteomgang var nok til å sikre tre poeng på Aspmyra mot gjestene fra Østlandet.

Kampens øyeblikk skjedde imidlertid ni minutter før slutt. Det sto en 16-åring for. 2005-modellen Antonio Nusa, som akkurat har sluttet på ungdomsskolen, dro seg inn fra venstre og reduserte for Stabæk da han klistret ballen i lengste kryss med en sensasjonell avslutning.

– Det er et typisk venstrekantmål da. Jeg får ballen på siden, drar meg innover og så er det alltid ledig i krysset. Det er bare å curle den opp der, bra mål, sier Nusa til TV 2 med et glis.

– Jeg ble ferdig på ungdomsskolen nå. Jeg er bare en 16-åring men... Det har jo ikke så mye å si hvor gammel jeg er på en måte da, så lenge jeg kan spille, sier målscoreren videre.

Mens klassekameratene har tatt ferie, scoret 16-åringen sitt første mål på toppnivå.

– Jeg har ikke helt ferie, men å spille fotball... Jeg elsker jo fotball mest i livet, så det er helt greit egentlig.

– Bare begynnelsen for meg

Stabæk-sjef Jan Jönsson var skuffet etter tapet, men var imponert over sin unge ving.

– Han er så interessant som det ser ut som. Jeg ble imponert før han gjorde målet egentlig. Han er rolig, han virker aldri å ha mangel på tid. Han har ikke vært med oss så lenge, men han ser fin ut, ikke bare målet. Jeg synes totalinnsatsen er bra fra ham, sier svensken til TV 2.

Nusa synes det er stort å spille på førstelaget til Stabæk.

– Det er veldig gøy å spille på et A-lag. Men dette er jo bare begynnelsen for meg. Det er bare å fortsette å jobbe hardt og spille bra, så kan man nå langt. Jeg er veldig fornøyd med å være her, men jeg skal bare fortsette, sier Nusa.

Stabæk er nest sist i Eliteserien etter åtte spilte kamper. Så langt har de kun vunnet én kamp.

– Vi er ikke der vi vil være. Vi kan lett hente oss opp igjen. Det kan gå oppover. Om vi jobber hardt og står sammen kan det gå bra. Hele gruppen er sammen, så det kan gå oppover, konkluderer Nusa.