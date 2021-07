Mol og Sørum med hemmelig OL-våpen: – Ikke sett noen andre gjøre det

OL-debutantene Anders Mol og Christian Sørum har tidvis vært i en egen klasse de siste sesongene og på kort tid har de blitt tidenes mestvinnende europeiske lag i sandvolleyball gjennom tidene til tross for at de kun er henholdsvis 23 og 25 år.

Derfor er duoen blant Norges største gullfavoritter og utpekt som storfavoritter i sanden i Tokyo når OL begynner 24.juli.

– Det er det alle andre sider, smiler Mol til TV 2 mens han ser bort på makker Sørum, før han fortsetter:

– Vi har vært nummer én i verden de siste tre årene og vi skjønner at vi har favorittstempelet, men form er ferskvare og vi må spille på vårt aller beste, hvis ikke taper vi kamper, svarer 23-åringen diplomatisk på spørsmål om de er storfavoritter i OL.

Samtidig innrømmer de at nervøsiteten og spenningen bygger seg opp i takt med nedtellingen til OL-ilden tennes, og de er ydmyke før avreise til Japan.

– Selv om vi har gjort det bra tidligere og er favoritter er vi underdog i et OL. Vi har aldri spilt OL og ferske i OL, sier Sørum.

– Underdog, mener du faktisk at dere er det?

– Selv om vi er favoritter betyr det bare at vi har spilt god volleyball tidligere. Vi har ikke noe å bevise.

MOTSIGENDE: - Spiller vi på vårt beste har vi gode muligheter til å vinne og det er det som er målet hver gang vi går på banen. Vi vet at vi kan nå langt og drømmen er selvfølgelig å vinne OL, sier Sørum selv om han sier de er underdogs. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ellevill seiersstatistikk: – Kan ikke fatte det

Paradoksalt er de enige om at de må tåle favorittstempelet selv om de mener de er underdoger. For siden 2019-sesongen har nemlig duoen kun tapt åtte av de siste 124 kampene de har spilt i alle turneringer.

– Det er sykt, er Sørums reaksjon når TV 2 presenterer statistikken.

FOKUSERT: Anders Mol og landslagstrener Kåre Mol i bakgrunnen har tro på suksess i OL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg kan ikke fatte at det er mulig å tape så få kamper. Det er helt sykt, men derfor har vi det stemplet og skal være favoritter, men vi er også ett av de yngste lagene i OL og det er en helt annen ramme enn andre turneringer. Det blir nytt for oss, mens andre har erfaring fra OL, forteller Mol.

Landslagstrener Kåre Mol medgir at det er "en enorm statistikk", men han mener i likhet med sønnen og Sørum at Norge ikke er soleklare gullfavoritter.

– Vi er langt fra selvskrevne vinnerne i OL. Det er mange som kommer til å ha lyst til å ta skalpen fra Norge, sier han, før han fortsetter:

– Norge har terrorisert de andre nasjonene i to-tre år, og alle kommer til å benytte anledningen til å forsøke å vippe Norge fra tronen, sier trener Mol og trekker blant annet frem at i løpet av de siste fem turneringene i år har 10 ulike lag vært i semifinale.

SPENT: - Det er gøy å være en del av de som kan ta medalje, sier Mol. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Siden verdensenerne vant to turneringer i Mexico i starten av 2021 har imidlertid de regjerende EM-mestrene de siste tre årene skuffet og kun blitt nummer 17 og ni de to siste turneringene i henholdsvis Russland og Tsjekkia.

– Har dere reflektert over hvorfor det ble tidlig exit i disse turneringen?

– Det er vanskelig å si. Volleyball er et spill med rytme og selvtillit. Når det ikke funker begynner man å tenke. I de to siste turneringen fikk jeg noen server og jeg er ikke vant til det. Christian pleier å få en del server og jeg hadde ikke overskudd og feeling i spillet til å stå i mot presset, svarer Mol.

I tillegg ble det kvartfinale-exit i verdenstouren i sveitsiske Gstaad i den siste turneringen før OL.

Hemmelig våpen



Èn av de største utfordringene i OL blir Tokyo-forholdene som venter utøverne.

– Det kommer til å bli en kamp mot motstanderen, men også varmen, sier Sørum.

Da Mol og Sørum vant prøve-OL i 2019 fikk de en smakebit på de enorme påkjenningene og det tropiske klimaet som er ventet under sommerens OL.

Både Mol og Sørum målte en kjernetemperatur på 39,9 grader under firestjernersturneringen på OL-arenaen for to år siden, og Tokyo-sanden kan måle opp mot 50 varmegrader.

– Hvilken lærdom gjorde dere i prøve-OL som kan være verdifull nå?

– Vi svetter og det er fuktig og ballen glir av raskere. Vi har et våpen med litt magnesium som gjør at ballen sitter litt bedre. Det funket bra, men det var veldig fint å være der og kjenne på forholdene - for de blir tøffe, nikker Sørum.

– Er magnesium Norges ukjente gulloppskrift?

– Vi har ikke sett noen andre gjøre det, så dette er hysjhysj og vår hemmelighet. Dette kan være tippingpoint og gjøre at vi tar ett ekstra poeng, svarer Mol og smiler.