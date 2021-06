Spilte for England i fjor − nå kan Bayern-stjerneskuddet slå England ut av EM

Se England - Tyskland på TV 2 og Play tirsdag fra kl. 17.15.

Han har en rekke aldersbestemte landskamper for England. Så sent som i fjor spilte Jamal Musiala U21-landskamper for England.

Men når England og Tyskland tirsdag kveld barker sammen i EM, skjer det med Musiala som en del av «Die Mannschaft».

I februar valgte nemlig Bayern Münchens stjerneskudd, som har dobbelt statsborgerskap, at det var Tyskland han ønsket å representere på seniornivå.

− Jeg har et hjerte for Tyskland og et hjerte for England. Begge hjertene vil fortsette å banke. Til slutt lyttet jeg til følelsen jeg hadde, og det var at det var riktig å spille for Tyskland. Men det var ingen enkel avgjørelse å ta, forklarte han til tyske Sportschau.

I forrige EM-kamp mot Ungarn, ble 18 år gamle Musiala tidenes yngste spiller for Tyskland i en stor internasjonal turnering da han kom inn som innbytter åtte minutter før slutt. Lovordene haglet om stortalentet etterpå.

− Jeg hadde ingenting å tape, slo han selv fast etter kampen.

− Mitt andre hjem

Tirsdag blir definitivt en spesiell dag for Jamal Musiala. Han ble født i Frankfurt, men flyttet til England allerede som sjuåring og vokste opp der.

Tidlig ble det klart at Musiala var et unikt talent. Bare 13 år gammel spilte han for U15-landslaget til England. Som 16-åring spilte han to kamper for Tyskland sitt U16-landslag. Likevel var det stort sett for England han spilte aldersbestemte landskamper.

I februar tok han altså valget om at det var Tyskland han ønsket å spille for.

– Det er vanskelig å finne ord for hva England betyr for meg fordi jeg har så mange positive minner og opplevelser derifra, sa Musiala da valget ble tatt.

Skjebnens ironi vil ha det til at England og Tyskland møtes til åttedelsfinale i EM tirsdag kveld.

− Jeg ser fram til det. Det blir en kamp mot mitt andre hjem. Det blir en kul kamp, sier han ifølge Goal.

I England var man naturlig nok skuffet over avgjørelsen. Samtidig forsto man det litt.

− Når du spiller i Tyskland, snakker tysk og bor sammen med din tyske mamma, er det veldig vanskelig å overtale ham om at han faktisk er engelsk. Det var hans beslutning, han snakket om at han hadde et hjerte for Tyskland, og jeg forstår det helt. Vi ønsker ham lykke til, uttalte England U21-trener Aidy Boothroyd til Goal da avgjørelsen ble kjent.

Hentet til Bayern som 16-åring

Etter å ha spilt for Chelsea siden han var åtte år gammel, ble Musiala hentet til tysk fotball og Bayern München som 16-åring for to år siden.

I fjor ble Musiala tidenes yngste Bayern München-spiller i Bundesligaen da han kom inn som innbytter i 3-1-seieren over Freiburg. Da var Musiala 17 år og 115 dager.



I mars kom landslagsdebuten. Og nå er altså midtbanespilleren en X-faktor hos et tysk landslag som jakter EM-suksess.

− Han er en utrolig talent. Hvis du kan spille på dette laget når du er 18 år ... Well done! Han er en viktig spiller i troppen. Teknisk er han utrolig, han er som en 30-åring fordi han er så rolig med ballen. Han får det til å se så enkelt ut. Han er et massivt talent , har tidligere Bayern-spiller Markus Babbel uttalt.

I Bundesliga i fjor startet Musiala 19 kamper, og kom inn som innbytter i ytterligere sju. Totalt ble det seks scoringer for midtbanespilleren.

Tross sin alder virker det ikke som om noen trenger å tvile på at Musiala vil bli satt ut av stundens alvor i den spesielle kampen mot England.

− Gutten er iskald. Om du snakker med ham før en kamp, så er han fokusert, rolig og reservert, har tidligere Bayern München-trener Sebastian Hoeneß sagt om tyskernes nye gullgutt.