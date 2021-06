Frustrasjonen vokser i Miami: – Tenk om det var dine barn

Etter at ytterligere fire ofre ble funnet i ruinene søndag, er dødstallet etter kollapsen i Miami nå oppjustert til ni. Fire dager etter at den 12 etasjer høye bygningen kollapset pågår redningsarbeidet fremdeles for fullt, i søket etter de 156 som fremdeles er savnet.

Søndag offentliggjorde myndighetene også identiteten til fire av de omkomne. 54-åringen Stacie Dawn Fang var den første som ble identifisert, og var sammen med sin 15 år gamle sønn da leiligheten kollapset. Sønnen ble senere funnet i live av en mann som gikk forbi ruinene med hunden sin.

Stacie Dawn Fangs 15 år gamle sønn ble hentet levende ut av ruinene. Foto: Reliablenewsmedia via REUTERS

– Vi hørte noen skrike, rope, lage lyd. Han holdt hendende opp gjennom ruinene og ropte 'Ikke forlat meg, ikke forlat meg', sier Nicholas Balboa.

Lørdag ble også tobarnsfaren Manuel LaFont identifisert.

– Da jeg så kollapsen, holdt jeg på å dø. Det føltes som om de veggene falt ned over meg også, sier eks-kona Adriana LaFont til USA Today.

Ville ikke leve uten hverandre

De siste som foreløpig er identifisert, er Gladys og Antonio Lozano. Ekteparet skulle neste måned feire sin 59. bryllupsdag.

Ekteparet på 79 og 83 år ble identifisert lørdag, og pleide ifølge barnebarnet å krangle om hvem av dem som ville dø først. Ingen hadde lyst til å leve uten den andre ved sin side.

Ekteparet Gladys og Antonio Lozano. Foto: Privat

– Det er tragisk, men forstyrrende nok finner jeg trøst i at de alltid tullet og kjeklet om hvem som ville gå bort først, sier barnebarnet Brian Lozano til ABC News.

– Til slutt fikk de hva begge ønsket. Hverandre.

Så kollapsen fra balkongen

Bare timer før ulykken inntraff spiste ekteparets sønn, Sergio Lozano, middag med familien. Han bor i bygningen overfor foreldrene. Rundt klokken 01 våknet han av et brak, og gikk ut på balkongen for å undersøke hvor det kom fra.

– Jeg fortalte kona mi: 'Det er ikke der'. Og hun begynte å rope: 'Hva mener du?', forteller sønnen til den lokale TV-kanalen WPLG.

– 'Foreldrene mine sin leilighet er ikke der, den er borte!', svarte jeg, og løp ned trappen, sier Lozano.

Kokte over

Ekteparet Lozanos tragiske skjebne er en av mange, og hundrevis av pårørende venter fremdeles på svar om sine savnede familiemedlemmer. Myndighetene i Miami ber folk være tålmodige, og insisterer på at man fremdeles håper på å finne folk i live.

For flere familiemedlemmer begynner likevel frustrasjonen å ta overhånd. Under lørdagens møte mellom myndighetene og de pårørende kokte det over.

– Jeg er en mor. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette. Tenk om det var dine barn der inne, sa en kvinne til de ansvarlige redningsarbeidet, ifølge CNN.

Hun har nå gått fire dager uten å få noen oppdateringer om sin 26 år gamle datter.

– Datteren min er 26 år gammel og helt frisk. Hun kan overleve. Jeg vet dere gjør alt dere kan, men det er ikke nok, la moren til.

Finner kroppsdeler

Hun publiserte en video av hele møtet på Instagram. Her kan man også se at redningsmannskapet forsvarer arbeidet.

– Det er ikke alltid slik at vi finner ofre, ok? Vi finner levninger, sier assisterende brannsjef Raide Jadallah i videoen.

Hver gang det blir gjort funn av levninger, vasker de området og fjerner dem. De arbeider med en rabbiner for å forsikre seg om at alle religiøse ritualer blir gjennomført på riktig vis.

Det ble arrangert en minnegudstjeneste for de døde og savnede søndag. Foto: Wilfredo Lee/AP Photo

– Så spørsmålet er, hvorfor tar dette så lang tid? Det er fordi vi ønsker at alt skal følges til punkt og prikke, sier Jadallah.

For å dempe den voksende frustrasjonen, har myndighetene nå bestemt seg for å frakte pårørende med busser til ulykkesstedet. Familiemedlemmer har lenge blitt holdt unna ruinene for å ikke forstyrre redningsarbeidet, men ordfører Daniella Levine Cava sier ifølge Associated Press at man nå åpner for at pårørende kan besøke et «nærliggende» område for å «reflektere og be».

Venter på oppdateringer

Morens frustrasjon deles av flere som er desperate etter å få svar om sine savnede. Søndag annonserte myndighetene at redningsarbeidere fra både Israel og Mexico har ankommet Miami, og disse vil bidra i aksjonen som pågår døgnet rundt.

Sarina Patel savner tre familiemedlemmer etter kollapsen, og sier hun er takknemlig for innsatsen redningsmannskapene gjør. Likevel er flere av slektningene hennes «opprørt» over situasjonen.

Redningsmannskapet jobber dag og natt for å finne de savnede. Foto: Gerald Herbert/AP Photo

– Vi klamrer oss fast og gjør så godt vi kan. Vi håper på et mirakel, men mangelen på oppdateringer gjør oss opprørte, sier Patel.

Hennes onkel, tante og kusine har alle fremdeles status som savnet.

– Vi hadde håpet det skulle komme noe nytt etter at mannskapet gjennomgikk ruinene. Men vi er uansett uendelig takknemlig for deres utrettelige innsats, understreker Patel.

Lover å finne alle

Ordfører i Surfside, Charles Burkett, forsikrer frustrerte familiemedlemmer om at arbeidet ikke er over før alle de savnede er hentet ut fra ruinene.

– Vi stopper ikke før vi er ferdig. Vi stopper ikke i dag, i morgen, eller dagen etter det. Vi stopper ikke til alle er hentet ut. Vi setter himmel og jord i bevegelse for å gjøre nettopp det. Vi mangler ikke ressurser, vi mangler flaks, sier Burkett til New York Times.

Han håper lykken snart vil snu for redningsmannskapene, og understreker at arbeidet med å finne de savnede er myndighetenes eneste prioritet. Samtidig lover han å komme til bunns i årsaken til den fatale kollapsen.

– Bygninger kollapser ikke i USA. Det var åpenbart noe veldig, veldig galt med denne bygningen, og vi må komme til bunns i hva. Men ikke i dag, ikke i morgen og ikke på veldig lang tid, for vår fremste prioritet er nå å hente beboerne ut av ruinene, avslutter ordføreren.