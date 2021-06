Grunnstøtinger tredoblet på fem år

Rekordmange nye båteieren, kombinert med mange rustne båtførere som bruker båten mer enn tidligere, gjør at forsikringsbransjen frykter rekordmange båtulykker og skader i sommer.

Det går mot nok en rekordsommer når det gjelder antall båter langs norskekysten. Mange er helt ferske båteiere, mens andre er mer erfarne.

Det som er helt sikkert, er at det vil gå galt for noen i år også.

Produktsjef for båt i forsikringsselskapet If, Atle Cato Strøm, peker mot en stake midt i Oslofjorden der mange har gått på feil side.

– Merket peker ut i leden. Du ser det bryter i vannskorpen på innsiden. Da må du holde deg på utsiden i den retningen merket peker, sier Strøm, før han legger til;

– Konsekvensen av å gå på feil side av en stake kan jo være brutal.

Blikket opp fra kartplotteren

Ifølge Strøm er det altfor mange som stirrer altfor mye inn i kartplotteren. Det synes på skadestatistikken. En gjenganger i skademeldinger er at båtføreren bommer på hvor dypt det er. Ofte skyldes feilen at føreren ikke har zoomet godt nok inn på kartet.

– Det er ikke alle som har blitt godt nok kjent med plotteren, og så zoomer man ikke godt nok inn. Da får man heller ikke med seg alle detaljene godt nok i kartet.

.

I fjor registrerte If 637 grunnstøtinger. I år regner de med at det blir enda flere.

– Det har jo vært en vanvittig utvikling på skader, og spesielt på grunnstøtinger. Det har vært en tredobling de siste fem årene, forteller Strøm.

Ødelagt ferie

Går du på grunn midt i juli, så er sjansene små for at skadene blir fikset før ferien er over.

– Selv om en kaskoforsikring dekker de materielle skadene, så får vi ikke reparert opplevelsen og erfaringen av en grunnstøting, sier Strøm.

Nå oppfordrer Strøm båtfolket til å hente frem de gamle sjøkartene i stedet for å stole blindt på kartplottere, og ikke minst be om mer hjelp fra andre som er om bord i båten for å forhindre ulykker.

– Det er viktig å engasjere de som er om bord. Fire øyne ser bedre enn to. På den måten kan ulykker unngås.