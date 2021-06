Fire millioner doser er satt – dette sier Solberg om videre gjenåpning

Selv om Erna Solberg mener vi ligger i rute til gjenåpningen, gjør Delta-varianten at det kan bli aktuelt å holde igjen på spesielt to områder.

Smittetallene holder seg lave, samtidig som vaksinedekningen øker.

Søndag ble det registrert 132 smittetilfeller i Norge.

Samtidig har Norge bikket fire millioner satte vaksinedoser. Det opplyser Statsministerens kontor til TV 2.

De fire millioner dosene inkluderer både de som har mottatt første og andre dose.

Delta-trussel

Statsminister Erna Solberg forteller at grunnbeskyttelsen i Norge blir bedre og bedre, dag for dag.

– Vaksinedekning gjør at vi kan være sikre på at vi ikke vil få de største utbruddene. Det betyr også at vi ikke vil måtte stenge ned veldig mye dersom noe skulle skje, sier Solberg.

FIRE MILLIONER: Lørdag bikket Norge fire millioner vaksinestikk. Foto: Torstein Bøe

Med 600 000 nye vaksinedoser fra vaksineprodusenten Moderna, håper Solberg Norge vil klare å opprettholde vaksineprogrammet gjennom sommeren.

– Vi skulle gjerne fått flere doser fra Pfizer, det jobber vi innstendig med. Alle dosene vi kan få er en gladnyhet, og dosene fra Moderna er lagt inn i FHI sitt vaksineanslag for når vi er ferdig.

Reverserer ikke

Den største bekymringen til Solberg er den smittsomme delta-varianten av viruset. Det er så langt påvist 232 tilfeller av varianten i Norge.

– Varianten ser ut til å være betydelig mer smittsom. Vi ser at flere land holder igjen gjenåpningsplanene på grunn av varianten nå, sier statsministeren.

Men selv om delta bekymrer Solberg, tror hun ikke det blir aktuelt med innstramninger dersom viruset skulle få en større spredning i Norge.

– Vi følger nøye med på situasjonen. Det blir nok ikke aktuelt å reversere noe, men vi må nok holde gjenåpningen litt igjen.

Kan få store utbrudd

Solberg understreker at det ved overgangen til trinn tre, ble åpnet opp for mer enn det som var planlagt.

Regjeringen vurderer nå ytterliggere gjenåpningsskritt frem mot midten av juli. Det er spesielt to områder hvor det kan bli aktuelt å holde igjen.

– Vi er i rute til gjenåpningen, men spørsmålet er hvor mye vi tør å åpne, spesielt med tanke på reisevirksomhet og de største arrangementene.

HOLDE IGJEN: Det kan bli aktuelt å holde igjen på lempingen av publikumsgrenser ved videre gjenåpning i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grtt

Ved en overgang til trinn fire vil det i utgangspunktet være mulig med arrangement innendørs med 2500 personer, og utendørs med 5000 personer, dersom det er faste tilviste plasser.

Ved bruk av koronasertifikat, blir det ytterliggere muligheter.

Men dette kan det altså bli aktuelt for regjeringen å holde igjen på.

– Vi har sett i utlandet at dersom det er smitte på et stort arrangement, så kan vi få store utbrudd.